Usa | primarie Midterm | nuovo supertuesday in 5 Stati

Usa - donna afroamericana vince primarie Dem in Georgia : Stacey Abrams ha vinto le primarie democratiche per la candidatura a governatore in Georgia. È la prima donna a vincere la nomination nello Stato per uno dei principali partiti e se...

L'afroamericana Stacey Abrams vince nomination alle primarie in Georgia. E' la prima volta in Usa : In Georgia la democratica Stacey Abrams diventa la prima donna afroamericana a vincere una nomination per la carica di governatore alle primarie di uno dei due principali partiti. Se dovesse trionfare anche alle elezioni di novembre, Abrams scriverebbe la storia degli Stati Uniti, diventando la prima donna afroamericana governatrice. La candidata - ex leader della minoranza della Camera dello Stato della Georgia - era stata appoggiata sia da ...