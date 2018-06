Usa | muore annegata in piscina la figlia dello sciatore Bode Miller

Malato terminale realizza il suo ultimo desiderio : muore a bordo di una barca a LampedUsa : Un uomo di 52 anni, Malato terminale, aveva chiesto che venisse esaudito il suo ultimo desiderio: navigare a bordo di una barca sul mare di Lampedusa. Gli amici lo hanno quindi accompagnato in gita sul mare al largo dell'isola e proprio lì l'uomo, dopo aver esaudito il suo desiderio, è deceduto.Continua a leggere

Ventiduenne di BUsalla muore schiacciato dal muletto : Non ce l'ha fatta Davide Olivieri, l'operaio 22enne residente e Busalla, che, ieri, è rimasto schiacciato dal muletto sul quale lavorava nella ditta Sli , lavorazione oli lubrificanti, nella zona ...

Schiacciato da un “muletto” a Vignole muore un operaio di 22 anni di BUsalla : L’incidente si è verificato ieri nello stabilimento Sli. Il giovane si è aggravato nella notte ed è morto all’ospedale di Alessandria

Incidente a ClUsane d'Iseo - scontro tra auto e scooter : muore 22enne : Iseo, 4 giugno 2018 - Tragedia ieri poco dopo le 24 a Clusane d'Iseo , in via Risorgimento, dove si è verificato un Incidente stradale dalle conseguenze mortali. La vittima è un ragazzo di 22 anni che ...

Val di SUsa : tenta di saltare una cascata e muore : Torino - Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita tentando di saltare una cascata mentre un amico lo stava riprendendo. È successo ad Almese, nella bassa Val di Susa, precisamente in località Goja del Pis: precipitato nel torrente ingrossato dal maltempo, il corpo senza vita del ragazzo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Sotto shock l’amico che ha ripreso la scena, è stato trasportato presso l’ospedale di Rivoli, mentre i carabinieri ...

Clemente Russo accUsa : 'Senza Giochi Olimpici la boxe muore. Fuori i corrotti dal nostro sport' : Clemente Russo, emblema del pugilato italiano, attraverso le colonne di Leggo , interviene sul difficile momento della disciplina che, a causa dell'annoso problema delle giurie corrotte, rischia di ...

Usa - figlio muore in un incidente : il padre accompagna la sua fidanzata al ballo della scuola: Il giovane, rimasto ucciso a pochi chilometri da casa, stava tornando dall'università per fare una sorpresa alla ragazza

Ventenne muore in attesa del trapianto : sotto accUsa un macchinario : La procura di Roma ha aperto un fascicolo, per ora senza indagati e senza ipotesi di reato, in relazione alla morte di Giuseppe Esposito, 20 anni affetto da fibrosi cistica toracica, deceduto il 17 maggio scorso mentre si trovava ricoverato presso il reparto trapianti-terapia intensiva del Policlinico Umberto I, a Roma. L’inchiesta del pm Roberto F...

Usa - poliziotto muore in un incidente nel giorno del suo matrimonio. Morto anche un collega: Tragico incidente stradale per due poliziotti americani. Michael Colangelo e John Martinez, rispettivamente di 31 e 39 anni, sono rimasti coinvolti in uno schianto domenica notte. Il più giovane dei due poliziotti si era sposato poche ore prima e stava festeggiando a poca distanza dal luogo in cui ha perso la vita.

