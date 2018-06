Usa | morta annegata figlia di 19 mesi dello sciatore Bode Miller

Cagnolina morta in Calabria : legata e chiUsa in un sacco : “Da un orrore all’altro: a pochi giorni dal caso di Luce, un’altra Cagnolina, probabilmente incinta, è stata trovata morta, legata in un sacco, con segni di violenza. E’ tempo che il Parlamento reagisca di fronte a fatti così gravi: appena possibile, sia calendarizzata in commissione la mia proposta di legge per inasprire le pene a carico di chi maltratta e uccide gli animali”. Lo sostiene la deputata Michela ...

Usa - 17enne sviene nella vasca e i capelli ostruiscono lo scarico : “È morta annegata” : Un ragazza americana di diciassette anni è morta in uno strano incidente mentre si stava preparando per andare a scuola. Quando la madre l’ha trovata nella vasca da bagno piena d’acqua era già troppo tardi.Continua a leggere

Usa : Stilista Kate Spade trovata morta a New York

Usa - la stilista Kate Spade trovata morta nel suo appartamento : La fashion designer Kate Spade è stata trovata morta nel suo appartamento a Manhattan, New York. Lo hanno fatto sapere fonti della polizia. Vari media hanno anche riferito che apparentemente si tratterebbe di un suicidio, ma la polizia non ha confermato. La stilista aveva 55 anni. Molto amato dai millennials, il suo brand è stato acquisito da Coach nel 2017 per 2,4 miliardi di dollari (circa 2,2 miliardi di euro). Secondo voci riportate dal sito ...

L’Alleluia di SUsanna - morta alla Gmg Cracovia/ Meningite fulminante : padre le dedica un libro inno alla fede : morta a 19 anni di Meningite fulminante, Susanna era alla Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia quell'estate del 2016. Il padre le dedica un libro che è un inno alla fede(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:28:00 GMT)

Tesla - nuovo incidente mortale in Usa : 04.59 Tesla, nuovo incidente mortale in Usa La cronaca registra un altro incidente mortale di Tesla. Un uomo è morto vicino San Francisco dopo che la Tesla, di cui era al volante, è finita contro una recinzione e poi in laghetto limitrofo. La ...

Francavilla - lancia figlia della compagna dal viadotto : morta sul colpo. Lui urla «scUsa» e si suicida. La donna precipita dal terzo piano : «Scusa, scusa...». Le urla di Fausto Filippone, 49 anni, dirigente della Brioni, che oggi ha ucciso la figlia della compagna lanciandola da un viadotto sull'autostrada A14...

