Usa | consigliere economico Kudlow ricoverato per attacco cuore

Usa - sta bene consigliere economico : 04.09 Il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, che ha avuto un attacco di cuore, "è in buone condizioni" e "sta bene". Lo ha riferito la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, dopo che il presidente Donald Trump ne aveva rivelato il malore via Twitter.

Vaticano - rinviato a giudizio monsignor Capella. Ex consigliere di Washington accUsato di possesso di pedopornografia : monsignor Carlo Alberto Capella sarà processato dal Tribunale penale della Santa Sede per detenzione e scambio di materiale pedopornografico con l’aggravante dell’ingente quantità. Lo ha deciso il giudice istruttore Vaticano che ha rinviato a giudizio l’ex consigliere della nunziatura a Washington “perché il reato contestato riguarda fatti commessi da un pubblico ufficiale, anche se all’estero”, ovvero negli Stati Uniti e in Canada. Norma ...

Berlusconi - consigliere grillino : Muori. Poi si scUsa : 'Scherzavo' : Ha scatenato una bufera politica il consigliere comunale grillino di Campagnola , Reggio Emilia, Rajinder Singh. L'esponente del M5s prima ha augurato via Facebook la morte al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Poi ha ...

Reggio Emilia - consigliere comunale M5s su Facebook : “Berlusconi muori”. Poi si scUsa e scrive : “Scherzo” : “Berlusca, se vuoi risolvere tu la situazione in Siria, muori è l’unico modo”. Rajinder Singh, consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle di Campagnola (Reggio Emilia), nella notte del 15 aprile ha postato questo status su Facebook (scritto da un altro utente e in cui lui è stato taggato). Parole che hanno scatenato polemiche nella politica locale e per le quali la consigliera della Lista insieme di Novellara, nella Bassa ...

Il consigliere regionale siciliano Giuseppe Gennuso è stato arrestato con l’accUsa di voto di scambio : Il consigliere regionale siciliano Giuseppe Gennuso è stato arrestato lunedì sera con l’accusa di voto di scambio, aggravata dal metodo mafioso. L’ordine di arresto è stato dato dal GIP di Catania su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Gennuso ha 65 anni ed The post Il consigliere regionale siciliano Giuseppe Gennuso è stato arrestato con l’accusa di voto di scambio appeared first on Il Post.

Usa - l’amministrazione Trump perde un altro pezzo : si dimette Tom Bossert - consigliere per la sicurezza interna : È la volta di Tom Bossert, consigliere per la sicurezza interna. Uno dei più stretti collaborati di Donald Trump lascia la Casa Bianca, per motivi che ancora non sono noti, come sottolinea la Cnn. Lo ha annunciato la portavoce Sarah Sanders, aggiungendo che il presidente Usa “è grato per l’impegno di Tom per la sicurezza del nostro grande Paese”. Le dimissioni di Bossert arrivano il giorno dopo l’insediamento come consigliere alla ...