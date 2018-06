Un summit storico per Kim Jong-un

Corea del Nord - Kim Jong-un e Trump giunti a Singapore per lo storico summit : “Tutto il mondo ci guarda” : Corea del Nord, Kim Jong-un e Trump giunti a Singapore per lo storico summit: “Tutto il mondo ci guarda” Corea del Nord, Kim Jong-un e Trump giunti a Singapore per lo storico summit: “Tutto il mondo ci guarda” Continua a leggere L'articolo Corea del Nord, Kim Jong-un e Trump giunti a Singapore per lo storico summit: “Tutto il mondo ci guarda” proviene da NewsGo.

Kim Jong-un e Trump a Singapore per lo storico summit : Il leader nordcoreano incontra il premier Lee Hsien Loong. Il colloquio col presidente americano è invece fissato per il 12 giugno

Il summit con il presidente Donald Trump porterà positivi sviluppi rispetto alle recenti tensioni. Lo avrebbe affermato il leader NordCoreano Kim Jong-un incontrando mercoledì a Pyongyang il segretario di Stato americano Mike Pompeo.

Kim : "summit con Trump storico passo" : Il summit con il presidente Trump porterà positivi sviluppi rispetto alle recenti tensioni: lo ha detto il leader nordcoreano Kim Jong-un incontrando ieri a Pyongyang il segretario di Stato americano Mike Pompeo. "Sarà uno storico summit per un eccellente primo passo verso lo sviluppo positivo degli scenari nella penisola coreana e la costruzione di di buon futuro",ha affermato Kim nel resoconto della Kcna.

Storico summit tra le Coree - Kim a Moon : "Basta missili - dormirai sereno" : Piccolo, ma significante fuoriprogramma: il presidente del Sud va qualche minuto in territorio Nordcoreano

Storico summit tra le Coree - Kim stringe la mano a Moon : "Una nuova storia comincia adesso" : Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un e il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in si sono incontrati presso la Peace House di Panmunjon, zona demilitarizzata al confine con i due paesi. Fuori programma simbolico: il superamento della linea di demarcazione che divide in due la penisola.