Un successo che non cancella i reciproci sospetti

“Lo ha fatto mangiare e si è uccisa”. La polizia scopre il perché del tragico gesto. È successo in Italia - il piccolo ha solo sei mesi : Una storia agghiacciante e che nel giro di poco ha fatto il giro del mondo per la sua drammatica “particolarità”. Nella tragedia, il solo dato positivo è che questo fatto ha contribuito ad accendere di nuovo un faro su un problema assai comune e che troppo spesso viene sottovalutato arrivando poi a situazioni con conseguenze tragiche, come in questo caso. Dopo aver dato da mangiare alla figlioletta di appena sei mesi una mamma ...

Lavoro : Wyser - occorrono più donne manager anche per il successo dell'azienda : 'In Europa, solo un manager su tre è donna': così Eurostat intitolava il report dedicato all'International Women's Day lo scorso anno. E continuava specificando che le donne con ruoli manageriali in ...

Parco Valentino 2018 - un successo che fa già pensare al futuro : In 5 giorni siamo riusciti a far venire a Torino collezionisti provenienti da tutto il mondo: supercar provenienti da Inghilterra, Germania, Irlanda, Olanda, e addirittura da Dubai, come la ...

F1 Canada - Raikkonen : «La gara è stata noiosa e non è successo granché» : MONTREAL - Il GP del Canada, se per Sebastian Vettel è stato un trionfo, per Kimi Raikkonen la delusione per il sesto posto è palpabile come ammette lui stesso nel dopogara: ' L'errore commesso in ...

Reggio Calabria - grande successo per l'11ª edizione delle Giornate Cardio-Metaboliche Reggine : In occasione della ricorrenza dell'anno internazionale del cibo italiano nel mondo, un'intera sessione è stata dedicata all'alimentazione ed alla nutraceutica. La presenza di una faculty di grande ...

Trump twitta e il G7 va in frantumi. Cosa è successo e perché : ... il presidente americano ha detto ai leader stranieri che devono ridurre drasticamente le barriere commerciali con gli Stati Uniti o rischieranno di perdere l'accesso alla più grande economia del ...

F1 – Raikkonen non ha voglia di parlare dopo le qualifiche in Canada : “ecco cosa è successo” : Kimi Raikkonen nero di rabbia dopo l’errore nelle qualifiche del Gp del Canada: le parole del ferrarista Splendida pole position per Sebastian Vettel oggi a Montreal. Il tedesco della Ferrari ha fermato il cronometro sull’1.10.764, regalando alla Scuderia di Maranello una pole position canadese che mancava dal 2001. dopo 17 anni Vettel riporta la Ferrari sulla prima casella di partenza del Gp del Canada, lasciandosi alle spalle ...

Giro del Delfinato 2018 : vittoria in solitaria di Pello Bilbao a La Rosière. Secondo posto per Geraint Thomas - che ipoteca il successo finale : Grande spettacolo nella sesta tappa del Giro del Delfinato 2018, 110 km da Frontenex a La Rosière Espace San Bernardo. Il tappone di montagna di questa edizione non delude le aspettative, con una battaglia fin dai primi metri. Impresa dello spagnolo Pello Bilbao, presente nella fuga del mattino, che fa il vuoto sulla salita finale e trionfa in solitaria davanti al britannico Geraint Thomas, che ipoteca così la conquista finale della Maglia ...

Antonella Clerici : "Lasciare La prova del cuoco - decisione sofferta. Ciò che è successo a Fabrizio Frizzi mi ha fatto pensare" : Venerdì 1° giugno 2018, Antonella Clerici ha detto definitivamente addio a La prova del cuoco, il cooking show del mezzogiorno di Rai 1 che ha condotto per ben sedici edizioni, dal 2000 al 2018, con una pausa durata dal 2008 al 2010 (durante la quale fu sostituita da Elisa Isoardi). Si tratta, innegabilmente, di una decisione professionale che segna uno spartiacque nella carriera televisiva di Antonella Clerici, pronta a misurarsi subito con ...

Francesca Monte - ecco il nuovo successo : 'Un'estate che non finirà' : Francesca Monte lancia il il nuovo singolo 'Un'estate che non finirà' in collaborazione con Iconize e prodotto ed arrangiato da Vincent Arena, disponibile dall'8 Giugno su tutte le piattaforme ...

“Ecco cosa è successo in quella sala operatoria”. Choc in ospedale italiano. Muore a 49 anni durante una delicata operazione - ma mentre aspetta la cremazione - la famiglia riceve una lettera anonima che spiega tutto : “Non ci possiamo credere” : Una morte che in un primo momento sembrava soltanto una terribile fatalità, poi una lettera anonima arrivata alla famiglia della vittima, su carta intestata dell’ospedale Brotzu e tutto si riapre. Ma partiamo con ordine, il protagonista di questa assurda vicenda è Davide Colizzi, 49 anni di Maracalagonis – in provincia di Cagliari – morto lo scorso 24 maggio a distanza di tre giorni da un intervento chirurgico alla valvola ...

“Fabrizio…”. È successo a tre mesi dalla morte di Frizzi. Un gesto che spiega tante cose - compresa la più bella : La Rai e Fabrizio Frizzi: un amore eterno, come è giusto che sia. La Rai e la Fondazione Biagio Agnes hanno presentato nella storica sede Rai di Viale Mazzini, la decima edizione del premio giornalistico internazionale “Biagio Agnes”, riconoscimento istituito nel 2009 per iniziativa del giornalista ed ex direttore generale della Rai, Biagio Agnes, per lanciare un ponte verso le nuove frontiere dell’informazione senza rinunciare alla ...