Un posto al sole anticipazioni | ALICE vuole MARCO | cosa farà ANDREA?

(Di martedì 12 giugno 2018) In tempi “non sospetti” vi avevamo anticipato l’ingresso a Unaldi un personaggio legato al clan Viscardi (concretizzatosi nel nuovo ruolo di Vera) e di un altro destinato invece alle trame di(Fabiola Balestriere) e della sua famiglia. Anche quest’ultima anticipazione si è trasformata in realtà con l’arrivo di, un ragazzo che da ora in poi avrà molto a che fare con la figlia di(Davide Devenuto) ed Elena (Valentina Pace)., interpretato dal diciassettenne Paolo Maja, è già apparso per un attimo nelle scene riguardanti il video scolastico di, ma a partire dalle puntate in onda in questi giorni diventerà molto più protagonista… rappresentando in un certo senso il nuovo incubo di!!! Unalspoiler:e il party cheinfuriare, infatti, si invaghirà del giovane e ciò ...