Uil : da domani al via congresso Uiltrasporti : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – ‘Far ripartire il Paese, mettendo al centro il lavoro e la qualità delle condizioni dei lavoratori sui posti di lavoro e nella società, mettendo in sostanza al centro la persona, la sua crescita e la sua valorizzazione”. Così il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, aprirà domani a Caserta aprirà i lavori del decimo congresso della federazione: Un ‘momento cardine nel ...

Festa di San Massimo - da domani i festeggiamenti per il Patrono dell'AqUila : L'Aquila - Inizieranno domani i festeggiamenti in onore di San Massimo d'Avena, Patrono principale della Città e dell'Arcidiocesi aquilana e titolare della Chiesa Metropolitana comprendente le diocesi di Sulmona-Valva e dei Marsi. domani alle ore 11, fino a sabato si svolgerà il sacro Triduo di preparazione nella Cappella della Memoria della Chiesa dei S. Maria del Suffragio (Anime Sante). Nel pomeriggio di domani alle ...

Pirro tranqUillizza. 'Domani in pista ma non mi faranno correre' : Roma, 2 giu. , askanews, 'Grazie a tutti per il supporto. Sono cose che capitano, ma vi assicuro che restare senza freni alla San Donato non è bello. Sono stato molto fortunato, sono ancora sotto ...

Ilva : Fim Fiom e Uilm - 8 ore sciopero in tutti siti gruppo tra oggi e domani (2) : (AdnKronos) - I sindacati evidenziano come continui "la lunga scia di incidenti e morti sui luoghi di lavoro. Ancora una volta nello stabilimento di Ilva Taranto ed ancora una volta un lavoratore di una ditta di subappalto è rimasto vittima di un grave incidente: Angelo Fuggiano. E’ chiaro che andra

Ilva : Fim Fiom e Uilm - 8 ore sciopero in tutti siti gruppo tra oggi e domani : Roma, 17 mag. (AdnKronos) - In tutti gli stabilimenti del gruppo Ilva si stanno organizzando 8 ore di sciopero tra oggi e domani. Si proclamano, inoltre, almeno 2 ore di sciopero in tutte le aziende dell’intero settore siderurgico e si chiede di promuovere l’istituzione di una raccolta fondi a favor

Ilva : Fim Fiom e Uilm - 8 ore sciopero in tutti siti gruppo tra oggi e domani : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – In tutti gli stabilimenti del gruppo Ilva si stanno organizzando 8 ore di sciopero tra oggi e domani. Si proclamano, inoltre, almeno 2 ore di sciopero in tutte le aziende dell’intero settore siderurgico e si chiede di promuovere l’istituzione di una raccolta fondi a favore delle vittime sul lavoro attraverso la donazione di un’ora di lavoro”. Ad annunciarlo in una nota congiunta sono Fim, ...

Ilva : Fim Fiom e Uilm - 8 ore sciopero in tutti siti gruppo tra oggi e domani (2) : (AdnKronos) – I sindacati evidenziano come continui “la lunga scia di incidenti e morti sui luoghi di lavoro. Ancora una volta nello stabilimento di Ilva Taranto ed ancora una volta un lavoratore di una ditta di subappalto è rimasto vittima di un grave incidente: Angelo Fuggiano. E’ chiaro che andranno accertate le responsabilità e le cause del tragico evento, ma questo non basta. Bisogna fermare questa sequenza di tragici ...

Fifa 19 : nuovi test a GUildford - in Inghilterra - da domani! : Tramite un messaggio sui canali social Electronic Arts ha annunciato che a partire da domani si terranno nella propria sedi di Guildford, in Inghilterra, i test di alcuni giochi in uscita nel prossimo autunno fra cui, ovviamente, non mancherà Fifa 19. Electronic Arts è dunque alla ricerca di utenti esperti che abbiano voglia di provare […] L'articolo Fifa 19: nuovi test a Guildford, in Inghilterra, da domani! proviene da I Migliori di ...

Tennis - Coppa Davis. Da domani è Italia-Francia. Si comincia con Seppi-PoUille : Torna la Coppa Davis con la sfida antica Italia-Francia. Da domani fino a domenica sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova la squadra azzurra cercherà l'impresa , proibitiva?, di ...