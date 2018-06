Ufficiale il nuovo tour di Red Canzian dedicato al jazz | biglietti in prevendita e prime

Dybala svela il nuovo sponsor : Ufficiale l’accordo con Adidas : Adidas Football ha annunciato la firma di Paulo Dybala, attaccante dell’Argentina e della Juventus. La firma con Dybala arriva dopo l’ultima stagione in campionato dove ha realizzato 22 gol. «Uno dei giocatori più entusiasmanti e creativi del mondo sarà visto in campo durante la FIFA World Cup 2018 che partirà tra pochi giorni con ai […] L'articolo Dybala svela il nuovo sponsor: ufficiale l’accordo con Adidas è stato realizzato ...

In arrivo il nuovo singolo di The Kolors feat. J-Ax : Ufficiale la data di Come le onde : Il nuovo singolo di The Kolors feat. J-Ax sta per arrivare. A darne l'annuncio è la band campana, che fa sapere che Come le onde sarà in pre-order dal 18 giugno. Arriva quindi una nuova collaborazione tra il gruppo di Stash e J-Ax, dopo che il leader della band aveva preso parte al progetto di Assenzio, brano contenuto in Comunisti col Rolex che ha cantato a due voci con Fedez. Il brano dovrebbe arrivare in radio il 22 giugno e

Nuovo sponsor di manica per il Chelsea : Ufficiale l'accordo con Hyundai : Nuova partnership per i londinesi: ufficiale l'accordo con la casa sudcoreana, il cui logo comparirà sulla manica.

E3 2018 : FIFA 19 in un nuovo trailer che conferma la licenza Ufficiale della Champions League : FIFA 19 avrà i diritti della Champions League, è ufficiale. Si tratta di un grandissimo annuncio per il calcistico di casa EA dato che la competizione in precedenza era in mano ai rivali di sempre di Pro Evolution Soccer. La competizione sarà presente in tutte le modalità, Il Viaggio, FIFA Ultimate Team, la carriera ma anche con una modalità completamente dedicata a questa importantissima competizione. Si tratta di un'aggiunta davvero

Ti ricordi di me? è il nuovo singolo di Alessio Bernabei : svelata la data Ufficiale : Il nuovo singolo di Alessio Bernabei è Ti ricordi di me? Ad annunciarlo è l'artista di Tarquinia con un post sui suoi canali social ufficiali, nei quali da mesi si attende il suo ritorno dopo le voci di cambio di manager ventilato solo qualche mese fa. Il brano arriva in radio a partire dal 15 giugno e ancora non si conoscono i dettagli della sua nuova espressione discografica, se si limiterà a un singolo per l'estate o se sarà parte di un

Calciomercato Udinese - Ufficiale : il nuovo tecnico è Velazquez : UDINE - Julio Velazquez Santiago è il nuovo tecnico dell' Udinese calcio. L'ingaggio è stato ufficializzato in serata dal club friulano e avrà decorrenza dal primo luglio. Il tecnico sarà presentato ...

Panchina Udinese - Ufficiale : ecco il nuovo allenatore : Udinese Calcio ufficializza l’ingaggio, a decorrere dal 1° luglio, dell’allenatore Julio Velázquez Santiago per la guida tecnica della prima squadra. Domani alle ore 12 alla Dacia Arena si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo mister. La società ringrazia Igor Tudor e Mark Iuliano per il lavoro svolto nella fase finale della stagione 2017-2018 e augura loro il meglio per il futuro. L'articolo Panchina Udinese, ufficiale: ecco il ...

I tablet Android tornano sulla pagina Ufficiale e il "nuovo" Google Feed arriva in pianta stabile : Il nuovo corso di Google Feed è stato inaugurato su smartphone molto tempo fa, e solo negli ultimi giorni è arrivato in pianta stabile sui tablet Android

Calciomercato Brescia - Ufficiale : Suazo è il nuovo allenatore : Brescia - La notizia era nell'aria da qualche giorno , ma adesso è ufficiale: Massimo Cellino ha affidato la panchina del Brescia a David Suazo , ex bomber Cagliari. L' honduregno ha poca esperienza, ...

Calciomercato Milan - Ufficiale il rinnovo di Romagnoli : nuovo accordo fino al 2022 : Alessio Romagnoli e il Milan, una storia destinata a proseguire ancora. Protagonista con la maglia rossonera negli ultimi tre campionati, il difensore classe '95 ha prolungato il suo contratto con il ...

Sassuolo - Ufficiale : esonerato Iachini - ecco il nuovo allenatore : Ora è ufficiale: Giuseppe Iachini non è più l'allenatore del Sassuolo. Lo annuncia il club emiliano con una nota sul suo sito. "Dopo il colloquio intercorso fra la dirigenza neroverde e mister Giuseppe Iachini è stato constatato che non ci sono più i presupposti per continuare il rapporto di lavoro con il Sassuolo Calcio". "La società neroverde vuole esprimere un grande ringraziamento a mister Iachini, arrivato in un momento di difficoltà della

Shade : è uscito il video Ufficiale del nuovo singolo "Amore a prima insta" : C'è anche Francesco Mandelli in versione Ruggero De Ceglie

Serie C Vicenza - Ufficiale : Rosso è il nuovo proprietario : Vicenza - E' arrivata nella tarda mattinata di oggi, in Tribunale, l'ufficialità dell'assegnazione del Vicenza Calcio Spa, dichiarato fallito lo scorso gennaio e che ha chiuso il concordato l'altro ...

Panchina Cagliari - addio Ufficiale con Diego Lopez : ecco il nuovo allenatore : Panchina Cagliari – “Il Cagliari Calcio saluta l’allenatore Diego Lopez e lo ringrazia con affetto per il lavoro svolto in questi mesi. Con dedizione e professionalità, trasmettendo alla squadra il suo forte attaccamento ai colori rossoblù, Lopez ha saputo infondere al gruppo fiducia nei propri mezzi, la voglia di non arrendersi, contribuendo a condurre il Cagliari alla conquista della permanenza nella massima serie. Il rapporto con ...