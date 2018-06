' Ue rischia se non gestisce migrazioni'

Serie C Girone C - è caos : un top club rischia di non iscriversi al campionato [DETTAGLI] : “Cari tifosi della Juve Stabia, con forte rammarico e sincero dispiacere Vi annuncio che quest’anno non potrò garantire l’iscrizione della nostra squadra al campionato di calcio di Lega Pro 2018/2019. Il calcio nelle Serie minori, purtroppo, rappresenta oggi giorno un lusso che poche persone si possono ancora permettere. A fronte di un calo costante del pubblico su scala nazionale e locale, dato che la maggior parte degli appassionati ...

Aquarius : 50 migranti hanno rischiato vita - Malta non ha mai risposto - : La testimonianza a Sky TG24 di un soccorritore a bordo della nave che ha salvato 629 persone. "Non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione dalle autorità di Malta", ha aggiunto, "in questo momento ...

Bassetti Cei 'La politica non cavalchi odio e razzismi'. E chiede ai cattolici di fare politica 'o si rischia l irrilevanza' : 'Il mondo intero ha bisogno di un'Italia in pace, perché siamo tutti interdipendenti. L'Italia dà all'Europa, al Mediterraneo, al mondo un grande contributo di servizio alla pace, di cultura, di ...

Consegna la pizza in caserma Usa ma non ha documenti : arrestato - rischia espulsione : Consegna la pizza in caserma Usa ma non ha documenti: arrestato, rischia espulsione L’uomo aveva già Consegnato pizze nella stessa caserma Usa ma nell’ultima occasione il militare di guardia che ha trovato all’ingresso ha preteso di vedere il permesso di soggiorno che l’uomo però non ha. Fermato e Consegnato agli agenti dell’immigrazione in attesa di […] L'articolo Consegna la pizza in caserma Usa ma non ha ...

Mercati - perché l’Italia non rischia una crisi del debito : Dal 2013, il Tesoro ha lentamente rifinanziato il debito spuntando tassi sempre più bassi, riducendo i costi per onorare il debito. Essendosi assicurato tassi a lungo termine bassi, il pagamento degli interessi annuali equivale solamente al 3,6% del Pil, il valore più contenuto da decenni...

Monti : «Umiltà o si rischia la troika». Renzi : «Conte non eletto come me» : La replica di Morra (M5S):?«Se annaspiamo con un debito pubblico alto è perché alcuni hanno speso allegramente: dov'era Monti mentre altri spendevano in questo modo?». Standing ovation dell’Aula per Giuliana Segre che ricorda la Shoah italiana...

Gli cade il cane nel burrone : rischia la vita per salvarlo ma non ce la fa : Arezzo, 5 giugno 2018 - Aveva portato i suoi cani, tra cui un setter, a correre e fare addestramento sulle pianure sterminate del Monte Petrano, a Pesaro,ma uno dei due animali, il setter, a un certo ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Sbagliato cominciare il mercato a inizio stagione. Lorenzo e Iannone? Forti da quando hanno rischiato il posto…” : Si sono disputate appena sei gare nel Mondiale MotoGP, siamo soltanto a inizio giugno e non siamo ancora arrivati a metà del campionato eppure le trattative di mercato sono ampiamente avviate in vista del pRossimo anno. Jorge Lorenzo e Andrea Iannone dovrebbero lasciare Ducati e Suzuki ad esempio, i possibili movimenti e gli scambi di sella rischiano di essere molteplici e questo caos non sembra essere particolarmente gradito a Valentino Rossi ...

Bruxelles fra voglia di dialogo e timori : “L’Europa rischia di non sopravvivere” : Quanto successo in Italia, prima o poi, accadrà anche in altri Paesi». E c’è il rischio concreto «che questa Europa non riesca a sopravvivere a tutto ciò». Chi parla è un’alta fonte della Commissione europea. Molto preoccupata perché il cosiddetto «governo del cambiamento» finisca per portare sì a un cambiamento, ma nella direzione che a Bruxelles ...

Calcio femminile - il Brescia rischia di non iscriversi al campionato! Le vicecampionesse d’Italia al capolinea? : Il Brescia rischia di non iscriversi al prossimo campionato italiano di Calcio femminile. Le rondinelle, che hanno perso soltanto ai rigori lo spareggio scudetto contro la Juventus, potrebbero non essere ai nastri di partenza della prossima stagione. Come riporta Calciodonne.it, il Presidente Giuseppe Cesari ha dichiarato di non essere più in grado di portare unicamente sulle spalle gli oneri della squadra e le difficoltà di gestire ...