Ucciso dal folle inseguimento tra rom | rabbia a Firenze | fiaccolata per ricordare Duccio

Ventenne Ucciso dalla polizia - sparati 5 colpi : Jefferson Tomalà, il ragazzo di 21 anni ucciso domenica in casa a Genova da un agente è stato colpito con almeno cinque colpi di pistola all'altezza del torace in punti vitali. È quanto emerso dall'...

Napoli - Ucciso dopo la disco 'per difendere una ragazza' : presunto killer dal gip : Sarà ascoltato dal gip di Napoli entro le prossime ore il giovane di quasi 20 anni, Francesco Esposito, con precedenti per armi, fermato da Carabinieri e Polizia con l'accusa di avere ucciso con ...

Duccio non ce l'ha fatta - travolto e Ucciso dalla corsa folle dei rom : Firenze - Quando i medici dell'ospedale fiorentino di Careggi hanno staccato la spina che teneva in vita Duccio Dini, nel tardo pomeriggio di ieri, un'esplosione di rabbia e dolore ha colpito l'intera ...

La moglie di Jefferson - Ucciso dalla polizia : “Mio marito era calmo - voglio giustizia” : Jefferson Garcia Tomala, 20enne di origina ecuadoriana, è stato ucciso ieri dal colpo di pistola esploso da un agente di polizia intervenuto nella sua abitazione su richiesta della madre, a quanto pare al termine di una lite.Continua a leggere

Domenico Diele condannato per avere Ucciso una donna/ Omicidio stradale - 7 anni e 8 mesi : ecco cosa è successo : Domenico Diele condannato per avere investito e ucciso una donna mentre era alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti: 7 anni e 8 mesi per l’attore, ecco cosa è successo.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 16:02:00 GMT)

Genova - 21enne aggredisce un agente : Ucciso nella sua abitazione dalla polizia : Una lite in casa tra madre e figlio degenera e finisce in tragedia a Genova: il giovane, di 21 anni, che dava in escandescenze perchè la sera prima era stato lasciato dalla sua compagna, madre di sua figlia di due mesi, è stato ucciso dalla polizia intervenuta su richiesta della donna. Un agente è stato aggredito dal giovane, Jefferson Garcia Tomala, con un coltello e ferito in modo grave ma non è in pericolo di vita. nella colluttazione il ...

Genova - ragazzo Ucciso da poliziotto chiamato a casa dalla madre : l'agente è ferito : Genova - Un giovane di circa 20 anni di origini ecuadoriane è morto ucciso da un agente di polizia intervenuto nella sua casa su richiesta della madre, forse al culmine di una lite. La...

Chi era Piersanti Mattarella - il fratello del Presidente della Repubblica che fu Ucciso dalla mafia : Da consigliere regionale , denunciò le pratiche clientelari di consiglieri e assessori, che non avevano una linea politica coerente ma si preoccupavano soprattutto di accontentare chi abitava nei ...

Soumaila Sacko - arrestato l’indagato Pontoriero/ Ultime notizie - migrante Ucciso : “prove evidenti dall’inizio” : Soumaila Sacko, svolta nell'omicidio di San Calogero: arrestato 43enne sospetto Antonio Pontoriero. Oggi esame autopsia sul migrante ucciso in Calabria, le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:44:00 GMT)

Roma - 68enne Ucciso da colpo di pistola mentre era dal medico/ La guardia giurata : "Sono distrutto" : Roma, 68enne ucciso da colpo di pistola mentre era dal medico: la tragica fine di Gaetano Randazzo, morto per uno sparo fortuito della guardia giurata Fabian Manzo(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:42:00 GMT)

Roma - Ucciso in ambulatorio dal proiettile di un vigilante - la moglie : 'Lui e il medico due incoscienti' : Un bacetto, l'ultimo. 'Ciao tesoro mio, torno subito, vado dal dottore a farmi fare le ricette. Ci siamo dati un bacetto e non l'ho più visto'. Gaetano Randazzo non è più tornato da Anna, la moglie l'...

Roma - Ucciso da un colpo di pistola mentre attendeva una ricetta dal medico : Roma Voleva solo una ricetta, è morto nella sala d'attesa di uno studio medico, a pochi passi da casa: centrato alla testa. Gaetano Randazzo, 58 anni, ex pasticcere, aspettava il suo turno quando è ...