Ucciso da poliziotto a Genova | agente indagato | omicidio colposo

Ucciso da poliziotto a Genova - la moglie su Facebook : 'Ti hanno tolto la vita - ti amerò per sempre' : 'Volete la verità: mio marito aveva litigato con me e un pò con i fratelli. Ma era calmo'. Lo ha scritto sulla sua pagina di Fb Nataly Giorgia Tomalà, la moglie del ventenne Ucciso ieri dai poliziotti ...

Genova - 20enne tenta di aggredire un agente : Ucciso in casa - ferito il poliziotto : Il giovane ecuadoregno stava dando in escandescenze e la madre, impaurita, ha chiamato il 118 e si è barricata in una stanza. Il ragazzo ha poi colpito uno dei poliziotti con una coltellata ed è stato aperto il fuoco. Il sindacato Sap: "Sarebbe bastata una pistola tase per evitare la tragedia"Continua a leggere

GENOVA - ACCOLTELLATO DA ECUADORIANO : POLIZIOTTO IN CODICE ROSSO/ 20enne Ucciso durante un Tso : GENOVA, lite e tragedia: ecuadoregno 20enne accoltella POLIZIOTTO, il collega gli spara e lo uccide. Ultime notizie, dramma in Via Borzoli: ferito grave l'agente all'ospedale San Martino(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 22:20:00 GMT)

