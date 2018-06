Uber | l’app riconoscerà gli ubriachi con l’Intelligenza Artificiale e li lascerà a piedi

gqitalia

: Uber tutela i driver: l’app riconosce gli ubriachi - MasConsulting1 : Uber tutela i driver: l’app riconosce gli ubriachi - Giaggiag97 : Lavadì, arriva in Italia l'Uber del bucato - CeciMussi : È #venerdì, forse state già pensando al bucato? Con #Lavadì, l'app lanciata questa settimana a Milano, lo farete in… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Smettila di chiamareda sbronzo. E salire in auto importunando il conducente o sporcando i sedili della lussuosa auto che ti riporterà a casa o chissà dove. Non se ne può davvero più: il gruppo sta lavorando su una tecnologia in grado di determinare, per così dire, una stima sul tasso di ubriachezza di un singolo utente. Secondo la Cnn, ci sarebbe di mezzo un brevetto: un sistema di machine learning, da integrare nella propria app, utile a stabilire se sei sobrio o se stai chiamando un’auto. L’autista arriverà quanto meno preparato. In effetti la richiesta di brevetto descrive un’intelligenzaabile a imparare pattern e modalità d’uso abituali dell’utente così da poter altrettanto facilmente determinare quando quello stesso utente stia utilizzandoin modo diverso dal solito. L’aspetto curioso, e in parte sbalorditivo, è che il sistema dovrebbe essere in grado di ...