Tutti i look di Giulia Michelini ad «Amici 17»

KATE MIDDLETON COME LADY DIANA/ Al Beaufort Polo Club tifa William e veste Zara : il look conquista Tutti! : KATE MIDDLETON COME LADY DIANA: mamma a tempo pieno con il Principe George e la Principessa Charlotte. Giochi, sorrisi e corse nel parco per la Duchessa e i suoi bambini.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 18:45:00 GMT)

Google Maps si rifà il look ma non per Tutti e Google Foto consente di modificare la località sul web : Google Maps si sta rifacendo il look in Material Design, ma al momento si mostra a pochi. Nel frattempo Google Foto consente di modificare la località degli scatti anche sul web. L'articolo Google Maps si rifà il look ma non per tutti e Google Foto consente di modificare la località sul web proviene da TuttoAndroid.

Mondiali Russia 2018 - Nagatomo si fa biondo : Tutti i look più strani nella storia della Coppa del Mondo : Pochi eventi come i Mondiali di calcio possono godere di un'attenzione mediatica di questo tipo. In ogni angolo del Mondo, gli appassionati si godono una delle competizioni sportive più affascinanti ed è un'occasione, per i calciatori, di sfoggiare look davvero impressionanti. L'ultimo ad aver attirato l'attenzione ...

Giuramento governo - Salvini in cravatta verde. Tutti i look dei ministri : ... Danilo Toninelli che ricoprirà il ruolo di nuovo ministro dei Trasporti e Paolo Savona che dopo la bagarre sulla nomina al dicastero dell'Economia , poi affidato a Giovanni Tria, è approdato agli ...

Royal wedding : Tutti i look degli invitati al matrimonio di Meghan e Harry : Se la scelta di cosa indossare a un matrimonio è già un problema non da poco, decidere l’abito per il Royal wedding più atteso dell’anno, quello tra Meghan Markle e il principe Harry, deve essere davvero un dilemma. Sì perché, nonostante tutti gli occhi fossero puntati sulla sposa e sul fantomatico vestito che avrebbe indossato per andare all’altare (rivelatosi a sorpresa una creazione firnata Givenchy), naturalmente l’attenzione era altissima ...

Tennis e vecchi merletti : Tutti i look delle tenniste : Basta pensare alle celebri culotte di pizzo di Lea Pericoli che proprio per queste balzó agli 'onori della cronaca' dell'epoca. Pezzi unici come i suoi completini disegnati da Ted Tinling che oggi si ...

Festival di Cannes 2018 - Cate Blanchett/ Charlotte Casiraghi incanta Tutti con un look casual : Cate Blanchett, presidente della giuria del Festival di Cannes 2018, presenza la kermesse caratterizzata dalle proteste dei movimenti #MeToo e Time's Up. I film imperdibili.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 16:47:00 GMT)

Cannes 2018 - i look sul red carpet. Eleganza e bon ton sul red carpet. E i flash sono Tutti per la coppia Bardem-Cruz : Si è aperta la 71esima edizione del Festival di Cannes e sul red carpet le star di Hollywood hanno sfilato con abiti eleganti e acconciature bon ton. L'attenzione dei flash si è concentrata sulla coppia degli spagnoli Penelope Cruz e Javier Bardem, uniti anche nella vita privata. La protagonista della pellicola tutti lo sanno, di Ashgar Farahdi, ha optato per un abito lungo nero con pizzo con esili bretelline che continuamente ...

Cartabianca - il new look di Mauro Corona stupisce Tutti : La giacca è di Daria Bignardi : Nemmeno il Premio Campiello, che nel 2014 lo vide tra i candidati alla vittoria, era riuscito a separarlo dal suo tradizionale look. Perché per Mauro Corona la maglietta, i pantaloni, gli scarponi e l’amatissima bandana rappresentano un modo d’essere, un simbolo, ma soprattutto un timbro di riconoscimento.--Ecco allora che vederlo in camicia, giacca e papillon ha stupito un po’ tutti, a partire da Bianca Berlinguer che martedì sera ...

Tutti i look del Met Gala 2018 - dalla Papessa Rihanna all’angelo Katy Perry a Madonna e Selena Gomez (foto) : Decisamente è uno tra i più grandi eventi al mondo capaci di coniugare moda e musica e anche quest'anno i look del Met Gala 2018 sono destinati a far discutere. Il tema dell'evento di quest'anno è Corpi Celesti: Moda ed Immaginazione Cattolica, che le star presenti al Metropolitan Museum of Art di New York lunedì 7 maggio hanno interpretato in vario modo, sfoggiando abiti molto diversi tra loro e simboli della cristianità. La più ...

Metgala 2018 : sacro e moda al Met tra unicorni e vesti papali. Tutti i look : Lo scorso ottobre Thom Browne chiude la sua prima sfilata a Parigi con un coup de theatre. Accompagnato da un abito nuziale, un unicorno in tulle a grandezza naturale sfila in passerella e il mondo della moda si chiede: perchè? La risposta è ai Cloisters del Met, un vero e proprio monastero ricostruito sulla punta nord di Manhattan, dove dal 10 maggio apre una sezione di "Heavenly Bodies: moda e immaginazione cattolica".L'abito di ...

Cate Blanchett - Tutti i look a Cannes : Difficile immaginare un presidente di giuria più glamorous di così. Cate Blanchett ci darà soddisfazioni: l’attrice australiana, indiscussa icona di stile, ricoprirà infatti il prestigioso incarico al Festival di Cannes che inaugurerà ufficialmente martedì 9 maggio, per chiudersi sabato 19. Possiamo solo immaginare quanti e quali outfit gli stylist della diva hollywoodiana abbiano preparato per la lunga manifestazione: cerimonie, ...

Uomini e Donne - look Maria De Filippi : Anahi svela Tutti i segreti : Uomini e Donne, Anahi parla dei look di Maria De Filippi: tutti i segreti Per la prima volta in assoluto la stylist di Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Anahi è diventta negli ulimi anni un volto noto di Uomini e Donne. La moglie di Maurizio Costanzo ha infatti […] L'articolo Uomini e Donne, look Maria De Filippi: Anahi svela tutti i segreti proviene da Gossip e Tv.

Tutti i segreti dei look indossati da Beyoncé a Coachella 2018 spiegati dal direttore creativo di Balmain : Ad accoglierci nel nuovo store è così uno dei più giovani e talentuosi direttori creativi del mondo che -non è un caso- è stato scelto da Beyoncé per creare per lei Tutti i look della performance di ...