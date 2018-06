Tunisia ai Mondiali 2018 | rosa | giocatori da seguire | storia e prospettive

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Tunisia ai raggi X. Le Aquile di Cartagine provano a volare : La Tunisia sarà una delle 32 Nazionali protagoniste ai Mondiali 2018 di Calcio che si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Le Aquile di Cartagine, questo il nome affibbiato ai giocatori che difendono i colori del Paese nordafricano, cercheranno di farsi onore alla quinta partecipazione in una rassegna iridata: nei quattro precedenti (1978, 1998, 2002, 2006) si sono sempre dovuti fermare alla fase a gironi. Non sarà semplice ...

Diretta / Spagna Tunisia streaming video e tv : verso i Mondiali. Probabili formazioni - quote e orario : Diretta Spagna Tunisia streaming video e tv: Probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita amichevole verso i Mondiali a Krasnodar (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 18:57:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 : gruppo G. Belgio e Inghilterra favorite - Panama e Tunisia per la sorpresa : Quattro giorni all’appuntamento calcistico più importante dell’anno: a breve scattano gli attesissimi Mondiali di Russia 2018. Andiamo a scoprire il gruppo G: all’apparenza può sembrare uno dei più squilibrati dell’intera manifestazione, ma, come ci ha insegnato la storia della competizione iridata, bisogna stare sempre attenti alle sorprese. La squadra più attesa sembra essere il Belgio. Nelle ultime manifestazioni ...

Mondiali Russia 2018 : c’è il Ramadan - Tunisia s’allena all’alba : Il Ramadan, che scade proprio nel giorno della partita inaugurale del Mondiale in Russia (14 giugno), condiziona le abitudini delle Nazionali i cui calciatori appartengono alla religione musulmana. E’ il caso della Tunisia, che domani disputerà l’ultima amichevole pre-Mondiale contro la Spagna (alle 20,45, nello stadio di Krasnodar). La squadra tunisina, proprio a causa del Ramadan, ha deciso di allenarsi all’alba, nel rispetto ...

Mondiali 2018 Russia - Tunisia-Turchia : Tosun minaccia un tifoso e viene espulso : La Nazionale del Ct Lucescu assisterà comunque alla Coppa del Mondo, come l'Italia, solo da aspettatrice, mentre i tunisini saranno impegnati nel girone con Belgio, Inghilterra e Panama. Il debutto ...

Calcio - Mondiali 2018 : le squadre africane partecipanti. Marocco - Egitto - Tunisia - Senegal e Nigeria per un sogno : L’Africa si presenterà ai Mondiali 2018 di Calcio con cinque squadre, tutte desiderose di fare bella figura in Russia e con l’obiettivo di provare a farsi largo in una rassegna iridata estremamente complicata e difficile. Il Continente Nero punta soprattutto sull’Egitto guidato da Salah ma attenzione anche all’arrembante Marocco, alla coriacea Nigeria, allo spumeggiante Senegal e all’imprevedibile Tunisia. ...

Calcio - Mondiali 2018 : tutte le partite della Tunisia - il calendario completo. Date - programma - orario d’inizio e tv : come seguire le Aquile di Cartagine : La Tunisia vuole fare saltare il banco ai Mondiali 2018 di Calcio dove cercherà di essere tra le protagoniste cercando di approdare agli ottavi di finale. Le Aquile di Cartagine cercheranno di essere la grande rivelazione della rassegna anche se il passaggio del turno sarà molto complicato. Il Gruppo G con Inghilterra, Belgio e Panama è davvero molto complesso: gli africani esordiranno lunedì 18 giugno proprio contro i maestri inglesi, poi ...

Taekwondo - Mondiali Junior Hammamet 2018 : splendido argento per Gabriele Caulo! Prima medaglia azzurra in Tunisia : Arriva la Prima medaglia per l’Italia ai Mondiali Junior 2018 di Hammamet. A conquistarla è Gabriele Caulo, che nella categoria -63 kg ha cullato il sogno di salire sul gradino più alto del podio, cedendo soltanto in finale al cospetto dell’azero Javad Aghayev e cingendosi il collo con una fantastica medaglia d’argento. L’azzurro, sotto 0-4 nelle prime battute della finale, ha rimontato e si è portato addirittura in ...