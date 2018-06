: #Tumori infantili: +9% in siti inquinati - CyberNewsH24 : #Tumori infantili: +9% in siti inquinati - CyberNewsH24 : #News #Tumori infantili: +9% in siti inquinati - NotizieIN : Tumori infantili: +9% in siti inquinati -

Aumentano i casi dimaligni in chi vive in zone inquinate. Tra i più giovani (da neonati a 24 anni) il dato è cresciuto del 9%. A rivelarlo lo studio Sentieri, a cura dell'Istituto superiore di sanità, che riguarda il periodo 2006-2013, condotto neicontaminati. In particolare "l'eccesso di incidenza" rispetto a coetanei che vivono in zone considerate 'non a rischio' è del 62% per i sarcomi dei tessuti molli, 66% per le leucemie mieloidi acute; 50% per i linfomi Non-Hodgkin.(Di martedì 12 giugno 2018)