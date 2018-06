Trump | Singapore | ' incontro con Kim Jong-un andato molto | molto bene'

Trump-Kim - un successo il vertice di Singapore. Passo verso la pace in Corea : Il meeting «è andato meglio di quanto chiunque potesse aspettarsi» ha detto Trump. Lo stesso Kim, dopo la storica stretta di mano di 12 secondi, ha detto al presidente americano: «Molte persone nel mondo penseranno a questo come una forma di fantasia da un film di fantascienza». distensione che promette di portare a un trattato di pace che ponga fine al regime di armistizio che dal 1953 è in vigore nella penisola Coreana...

Kim-Trump - storica stretta di mano : Corea del Nord e Usa si parlano a Singapore : Singapore -stretta di mano a Singapore tra i due grandi nemici Usa e Corea del Nord: i presidenti Kim e Trump restano a colloquo per un'ora. La diplomazia per battere l'escalation nucleare...

Incontro Trump-Kim : storica stretta di mano a Singapore - : Secondo il presidente Usa l'Incontro è andato "molto bene", i due hanno già una "eccellente relazione" e risolveranno "insieme" sul nucleare. Annunciata la firma di un accordo

Singapore - Trump : “L’incontro con Kim è andato meglio del previsto” : Singapore, Trump: “L’incontro con Kim è andato meglio del previsto” Singapore, Trump: “L’incontro con Kim è andato meglio del previsto” Continua a leggere L'articolo Singapore, Trump: “L’incontro con Kim è andato meglio del previsto” proviene da NewsGo.

Kim-Trump - storica stretta di mano : Corea del Nord e Usa si parlano a Singapore : Singapore -stretta di mano a Singapore tra i due grandi nemici Usa e Corea del Nord: i presidento Kim e Trump restano a colloquo per un'ora. La diplomazia per battere l'escalation nucleare...

Trump-Kim - storica stretta di mano : “molto bene” l’incontro a Singapore : Trump-Kim, storica stretta di mano: “molto bene” l’incontro a Singapore Trump-Kim, storica stretta di mano: “molto bene” l’incontro a Singapore Continua a leggere L'articolo Trump-Kim, storica stretta di mano: “molto bene” l’incontro a Singapore proviene da NewsGo.

Donald Trump e Kim jong-un si stanno incontrando a Singapore : Si sono stretti la mano per la prima volta alle 3 di notte ora italiana, e poi sono iniziate le riunioni: le notizie, man mano che arrivano The post Donald Trump e Kim jong-un si stanno incontrando a Singapore appeared first on Il Post.

Kim-Trump - storica stretta di mano a Singapore Il video del vertice |Le foto E di sera a sorpresa il «Maresciallo» fa il turista fra selfie e sorrisi : L’incontro nella blindatissima isola Sentosa, a Singapore, si è aperto alle 9 del mattino ora locale. Il faccia a faccia, dopo le foto di rito, si è consumato alla presenza dei soli interpreti di fiducia. Il presidente Usa: “Faremo un grande lavoro insieme”. Il leader coreano: “Già importante essere arrivati fino a qui”

Cosa devono e vogliono decidere Kim e Trump a Singapore. L'agenda : Denucrearizzazione in cambio di garanzie Il nodo delle trattative sarà il programma nucleare nordcoreano che spaventa gli Usa e il mondo. Ma dove porterà il summit, anche solo impensabile fino a ...

Vertice Trump-Kim - Singapore si offre di pagare i costi del summit : Vertice Trump-Kim, Singapore si offre di pagare i costi del summit Vertice Trump-Kim, Singapore si offre di pagare i costi del summit Continua a leggere L'articolo Vertice Trump-Kim, Singapore si offre di pagare i costi del summit proviene da NewsGo.

Corea del Nord - Kim Jong-un e Trump giunti a Singapore per lo storico summit : “Tutto il mondo ci guarda” : Corea del Nord, Kim Jong-un e Trump giunti a Singapore per lo storico summit: “Tutto il mondo ci guarda” Corea del Nord, Kim Jong-un e Trump giunti a Singapore per lo storico summit: “Tutto il mondo ci guarda” Continua a leggere L'articolo Corea del Nord, Kim Jong-un e Trump giunti a Singapore per lo storico summit: “Tutto il mondo ci guarda” proviene da NewsGo.

Singapore - incontro Trump-Kim Jong-un : l'arrivo dei leader e le misure di sicurezza : ...

Singapore - vertice tra Kim Jong-un e Trump. Pompeo : "Pronti a dare garanzie senza precedenti" : Grandissima attesa per lo storico faccia a faccia tra Donald Trump e Kim Jong-un. A Singapore è tutto pronto per l'evento, che potrebbe avere ripecussioni molto importanti non solo per la penisola ...

Usa e Nord Corea trattano i dettagli del vertice. Trump e Kim Jong-Un a Singapore : Ieri Kim Jong-Un incontrando il premier di Singapore Lee Hsien Loong , ha sottolineato che il mondo intero sta guardando a questo storico summit. Lee a sua volta si è detto fiducioso in una svolta ...