Trump | pace fatta con Kim Jong-un Due uomini | due leader | un destino

Trump e Kim Jong-un - Usa e Corea del Nord fanno la storia/ Singapore - verso Trattato di Pace? : Singapore, l'incontro di pace fra Donald Trump e Kim Jong-un sulla denuclearizzazione della Corea del Nord. Presidente Usa, "superati i problemi tra di noi" e invita dittatore a Casa Bianca(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 15:05:00 GMT)

Trump - storico vertice di pace con Kim : ANSA, - ROMA, 12 GIU - Donald Trump ha definito "storico" il vertice appena tenuto con Kim Jong-un, dal quale parte "un messaggio di pace" per l'America, la Corea del Nord e il mondo intero. "Il mio incontro con Kim è stato onesto, diretto e produttivo", ha aggiunto il presidente Usa ringraziando il leader nordcoreano.

Incontro Trump-Kim - presidente Usa : vertice storico - messaggio di pace - : Il presidente americano ha parlato in conferenza stampa dopo lo l'Incontro a Singapore con il leader della Corea del Nord. Il tycoon: "Attueremo e verificheremo la denuclearizzazione completa. ...

'Ci lasceremo il passato alle spalle'. Trump e Kim firmano un accordo per la pace : Proprio in questo senso può essere interpretata una dichiarazione "attribuita" a Kim , qui e ora, tutto va sottolineato dai forse, : 'Il mondo intero ci sta guardando e per molti questo incontro ...

"Ci lasceremo il passato alle spalle". Trump e Kim firmano un accordo per la pace : Lo Straits Times Index, l’indice della borsa di Singapore, alle 10,25 del 12 giugno, mezz’ora dopo la conclusione dell’incontro faccia a faccia tra Trump e Kim Jong-un, segnalava un calo di oltre il 2 per cento. Probabilmente scontando i rialzi dei giorni precedenti. Forse, però, segnalando le prime

Kim Jong-un dopo incontro Trump : 'buon preludio a pace'. In agenda denuclearizzazione : "Abbiamo superato tutte le speculazioni su questo summit...Credo che questo sia un buon preludio alla pace". Lo ha detto il leader nordcoreano Kim Jong-un, nel corso del summit storico con il ...

Trump-Kim - un successo il vertice di Singapore. Passo verso la pace in Corea : Il meeting «è andato meglio di quanto chiunque potesse aspettarsi» ha detto Trump. Lo stesso Kim, dopo la storica stretta di mano di 12 secondi, ha detto al presidente americano: «Molte persone nel mondo penseranno a questo come una forma di fantasia da un film di fantascienza». distensione che promette di portare a un trattato di pace che ponga fine al regime di armistizio che dal 1953 è in vigore nella penisola Coreana...

Trump insiste sui dazi poi lascia il G7 e va 'in missione di pace' da Kim : Sarebbe una cosa positiva per la Russia, per gli Stati Uniti e per il mondo intero'. Riguardo poi alle posizioni degli altri leader, il presidente americano riferisce che 'si è discusso, non c'è ...

G7 - scongiurata la spaccatura sui dazi?Trump : io da Kim in pace - Mosca nel G8 : I leader del G7 dovrebbero raggiungere una sintesi e siglare un comunicato congiunto finale, scongiurando una spaccatura.

Conte : accordo raggiunto su commercio. Trump : vado da Kim in missione di pace : Il premier: «I leader d’accordo a rivedere i sistemi e le regole di scambio». E, come aveva annunciato, il presidente Usa ha lasciato il vertice prima della chiusura in vista dell’incontro a Singapore

Conte al G7 : “Accordo sul commercio”. Merkel e Macron frenano. Trump va via prima : “Da Kim per una missione di pace” : Al termine della seconda giornata di lavori al G7, il premier italiano Giuseppe Conte annuncia che i leader internazionali hanno trovato un accordo sul commercio per attualizzare le regole. «Dazi, tariffe, barriere, si è molto discusso al G7. Posso anticiparvi che abbiamo raggiunto un accordo e abbiamo tutti convenuto che il sistema del commercio...

Conte : accordo raggiunto su commercio Trump : vado da Kim in missione di pace : Come aveva annunciato, il presidente Usa ha lasciato il vertice prima della chiusura in vista dell’incontro a Singapore con il leader nordcoreano