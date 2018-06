Trump-Kim | stretta di mano storica ' Via subito alla denuclearizzazione | il passato è alle

Trump : con Kim risolveremo su nucleare : ANSA, - SINGAPORE, 12 GIU - Il faccia a faccia con il leader nordcoreano Kim Jong-un è andato "molto, molto bene". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, per il quale i due già hanno una "...

Dollaro brinda a esito positivo summit Trump-Kim - record tre settimane su yen : Il Dollaro sale al record in tre settimane nei confronti dello yen, sulla scia dell'esito positivo dell'incontro storico, avvenuto a Singapore, tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il ...

Notizie del giorno: immigrazione e incontro Trump-Kim: Notizie del giorno: il primo ministro socialista Pedro Sánchez ha annunciato che la Spagna permetterà alla nave Aquarius, che ha a bordo 629 migranti, di attraccare a Valencia. E' la giornata dell'importante incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un.

Donald Trump e Kim Jong-un - storico incontro a Singapore per un accordo sul nucleare. “Il passato è alle spalle” : Donald Trump e Kim Jong-un hanno firmato un documento comune sul processo di de-nuclearizzazione della Corea del Nord. Non si conoscono ancora esattamente i termini dell’intesa, ma il presidente Usa ha detto che le due parti si sono accordate “su un documento molto importante, un documento piuttosto comprensivo”. Kim ha spiegato che “abbiamo avuto un incontro storico, abbiamo deciso di lasciarci il passato alle spalle. Il mondo assisterà a un ...

Il summit Kim-Trump visto dai dissidenti nordcoreani - controlli rigidissimi a Pyongyang perché sia raccontato solo da media di regime : Caccia senza quartiere e senza sosta ai proprietari di telefonini cinesi. È una delle misure speciali del famigerato Ministero per la Sicurezza dello Stato della Corea del nord. Fa parte di una strategia messa a punto per evitare che il summit del secolo fra Donald Trump e Kim Jong Un sia raccontato anche da media non controllati dal regime.Una fonte della Provincia di Ryanggang ha rivelato al sito di dissidenti rifugiati nella Corea del ...

Trump-Kim e il dubbio : chi è il vero vincitore? : Duro con amici e alleati, sorridente e disponibile con colui che Obama, nel passargli le consegne, gli aveva indicato come nemico numero Uno

