Trump-Kim | storica stretta di mano | “molto bene” l’incontro a Singapore | Sanzioni fino

Chi sono i Gurkha - i guerrieri nepalesi a protezione di Kim e Trump - : Fanno parte di una delle armate più importanti al mondo e, dal 1815, servono la Corona inglese. In origine erano pastori, ma l'attitudine alla lotta li ha trasformati in temibili soldati. sono stati loro a sorvegliare il summit Usa-Corea del Nord a ...

Wall Street : ignora summit Trump -Kim e guarda alla Fed - avvio poco mosso - RCO - : ...documento congiunto in cui Pyongyang si impegna a realizzare una denuclearizzazione ma secondo gli osservatori non ci sono ancora prove concrete delle intenzioni della nazione piu' isolata al mondo. ...

Trump - pace fatta con Kim Jong-un Due uomini - due leader - un destino : In occasione del discorso di inizio anno il leader nordcoreano Kim Jong-un aveva lanciato nuove minacce al mondo, Stati Uniti in testa. La Corea del Nord annunciava di aver «completato» la propria ...

Nove cose minime da sapere sullo storico incontro tra i leader di Stati Uniti e Corea del Nord: per esempio, è andato bene o male?