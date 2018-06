Trump-Kim | storica stretta di mano a Singapore | «Via a denuclearizzazione | passato alle

"Ci lasceremo il passato alle spalle". Trump e Kim firmano un accordo per la pace : Lo Straits Times Index, l’indice della borsa di Singapore, alle 10,25 del 12 giugno, mezz’ora dopo la conclusione dell’incontro faccia a faccia tra Trump e Kim Jong-un, segnalava un calo di oltre il 2 per cento. Probabilmente scontando i rialzi dei giorni precedenti. Forse, però, segnalando le prime

Incontro USA-Corea del Nord : Trump e Kim firmano documento - “la denuclearizzazione partirà molto velocemente” : Il presidente USA Donald Trump e il leader Nord coreano Kim Jong-un, nell’ambito dello storico Incontro svoltosi nelle scorse ore hanno firmato un “ documento completo“, come definito dallo stesso tycoon, che ha poi annunciato una conferenza stampa per le 14.30 (ora locale). “Siamo onorati” di firmare questo documento , ha detto Trump , ed il processo di denuclearizzazione della Corea del Nord inizierà “ molto ...

Le lacrime di gioia del "pontiere" Dennis Rodman per l'incontro Trump-Kim : "Felicissimo - me lo merito" : L'ex giocatore Nba, Dennis Rodman, ha espresso in lacrime - in una dichiarazione alla Cnn - il suo sostegno allo storico vertice tra il presidente americano, Donald Trump, e il leader nordcoreano, Kim Jong-Un.Il leggendario campione dei Chicago Bulls, che ha visitato la Corea del Nord cinque volte e si dichiara amico di Kim, ha espresso il suo desiderio che "il summit sia un successo" ed è "felice di far parte di questo"."Me lo merito", ...