Trump-Kim - storica stretta di mano a Singapore : via a denuclearizzazione - passato alle spalle : Una stretta di mano durata più di dieci secondi e la firma su un documento «completo» sulla denuclearizzazione della Corea del Nord. È un successo l'incontro tra Donald...

Trump-Kim : presidente Usa - Kim ha accettato di venire a Casa Bianca : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trump-Kim : presidente americano - spero ora Iran a tavolo negoziati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trump-Kim : «Il passato è alle spalle». Impegno storico per denuclearizzare la Corea : Il meeting «è andato meglio di quanto chiunque potesse aspettarsi» ha detto Trump. Lo stesso Kim, dopo la storica stretta di mano di 12 secondi, ha detto al presidente americano: «Molte persone nel mondo penseranno a questo come una forma di fantasia da un film di fantascienza». Il leader asiatico, secondo The Donald, è «un abile negoziatore». Da invitare alla Casa Bianca...

Trump E KIM JONG-UN : STORICO DOCUMENTO SUL NUCLEARE/ Usa-Nord Corea : vertice allargato dopo l'incontro : Singapore, l'incontro di pace fra Donald TRUMP e Kim JONG-UN sulla denuclearizzazione della Corea del Nord. Presidente Usa, "superati i problemi tra di noi" e invita dittatore a Casa Bianca(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 11:28:00 GMT)

Trump sullo storico accordo con Kim : "Abbiamo ottenuto tanto e non ho rinunciato a nulla" : La denuclearizzazione è diventata realtà. 'Smantelleremo tutti i siti dei test nucleari. Il processo inizierà molto velocemente, ma ci vorrà comuqnue del tempo'. Donald Trump , in conferenza stampa ...

Trump-Kim - storica stretta di mano : 'molto bene' l'incontro a Singapore - Sanzioni fino alla denuclearizzazione : Secondo la traduzione del suo interprete registrata dalla Cnn, Kim avrebbe poi affermato: "Molte persone nel mondo penseranno che sia una forma di fantasy... Un film di fantascienza". Singapore, Kim ...

Fra Trump e Kim storica stretta di manoIl presidente Usa : verrà alla Casa Bianca"Sanzioni fino alla denuclearizzazione" : Il faccia a faccia è durato 45 minuti. Il presidente Usa: "Risolveremo lavorando insieme il grande problema del nucleare".

Da una foto "dettagliata" il testo integrale dell'accordo fra Trump e Kim : clicca e leggi : Quattro i punti fondamentali dell'intesa firmata a Singapore dai due leader, dalla denuclearizzazione alla pace nella penisola

Trump-Kim - impegno per la denuclearizzazione in Corea : Il meeting «è andato meglio di quanto chiunque potesse aspettarsi» ha detto Trump. Lo stesso Kim, dopo la storica stretta di mano di 12 secondi, ha detto al presidente americano: «Molte persone nel mondo penseranno a questo come una forma di fantasia da un film di fantascienza». Il leader asiatico, secondo The Donald, è «un abile negoziatore». Da invitare alla Casa Bianca....

Nord Corea - tutti i nodi da risolvere per realizzare l’accordo Trump-Kim : Una grande promessa in cambio di una grande promessa: è il senso del documento congiunto firmato a Singapore da Donald Trump e Kim Jong-un, che abbonda in dichiarazioni di intenti ma...

Trump - storico vertice di pace con Kim : ANSA, - ROMA, 12 GIU - Donald Trump ha definito "storico" il vertice appena tenuto con Kim Jong-un, dal quale parte "un messaggio di pace" per l'America, la Corea del Nord e il mondo intero. "Il mio incontro con Kim è stato onesto, diretto e produttivo", ha aggiunto il presidente Usa ringraziando il leader nordcoreano.

Da 'Rocket Man' a 'vecchio lunatico' : gli insulti tra Trump e Kim - : Il percorso che ha portato al summit di Singapore è stato caratterizzato da diversi momenti di tensione, in cui i due leader non hanno risparmiato provocazioni e offese personali

Incontro Trump-Kim - presidente Usa : vertice storico - messaggio di pace - : Il presidente americano ha parlato in conferenza stampa dopo lo l'Incontro a Singapore con il leader della Corea del Nord. Il tycoon: "Attueremo e verificheremo la denuclearizzazione completa. ...