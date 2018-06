Trump-Kim Jong-un | accordo denuclearizzazione Singapore | Onu “pietra miliare per la

Trump -Kim : dopo Singapore - almeno - staremo un po’ in pace su Twitter : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il nordcoreano Kim Jong-un si sono stretti la mano per la prima volta a Singapore , scrivendo un nuovo importante capitolo della crisi che più...

Summit fra Trump e Kim Jong-Un - Rodman in lacrime : “anche merito mio! Io minacciato di morte perchè…” [VIDEO] : Intervistato dopo il Summit fra Trump e Kim Jong-Un , l’ex cestista dei Chicago Bulls e attuale ‘mediatore’ fra le due nazioni, Dennis Rodman , è scoppiato a piangere in diretta tv Donald Trump e Kim Jong-Un si sono finalmente incontrati. I due leader rispettivamente di USA e Corea del Nord, hanno avuto un colloquio storico, un faccia a faccia che fino a qualche mese fa sembrava impossibile. Il merito di questo incontro va dato ...

Da Merkel a Kim - ecco come Trump usa il linguaggio del corpo per dominare i rivali : Kim ha problemi a sedersi? Merkel era raffreddata lo scorso weekend? Chi è interessato alle relazioni internazionali si stupirà a considerare come