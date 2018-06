Trump-Kim | documento summit | accordo denuclearizzazione completa

Trump : con Kim discussioni 'oneste - dirette e produttive' : L'ha detto oggi Trump in conferenza stampa, parlando di un 'grandissimo giorno, un grandissimo momento per la storia del mondo'. 'Tutti possono fare la …

L'incontro Trump -Kim fa bene alle Borse. Prosegue il calo dello spread : MILANO - Ore 9.15. La storica stretta di mano tra Donald Trump e il presidente nordcoreano Kim Jong-un dà fiducia alle Borse che in mattinata ripartono tutti in rialzo. Milano sale dello 0,18%, Londra ...

Incontro Trump -Kim Jong-un - il più amato? È il leader nordcoreano : accolto come una rockstar a Singapore : Il Presidente più acclamato dalla folla, a Singapore , è senza dubbio Kim Jong-un . Il leader nordcoreano entra al Marina Bay Sands e viene accolto dalle urla del pubblico. Stessa cosa quando transita al bar dell’hotel. L’ Incontro con Donald Trump, durato 40 minuti, ha prodotto un documento comune sulla de-nuclearizzazione della Corea del Nord. L'articolo Incontro Trump-Kim Jong-un , il più amato? È il leader nordcoreano : accolto come ...

Trump e Kim fanno la storia con una stretta di mano - verso la “completa denuclearizzazione” : Donald Trump e Kim Kim Jong-un fanno la storia con una stretta di mano e la firma di un accordo che prevede l’impegno per una «completa denuclearizzazione della penisola coreana», un’intesa che scrive i presupposti per una nuova fase di relazioni tra Stati Uniti e Corea del Nord....

L’incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un : Si sono stretti la mano per la prima volta alle 3 di notte ora italiana, poi hanno discusso calorosamente e infine hanno firmato un documento congiunto: tutte le notizie The post L’incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un appeared first on Il Post.