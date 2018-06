TRUMP E KIM JONG-UN | USA E COREA DEL NORD PER LA STORIA Singapore | ma cosa ne pensa la

Wall Street : ignora summit TRUMP -Kim e guarda alla Fed - avvio poco mosso - RCO - : ...documento congiunto in cui Pyongyang si impegna a realizzare una denuclearizzazione ma secondo gli osservatori non ci sono ancora prove concrete delle intenzioni della nazione piu' isolata al mondo. ...

TRUMP - pace fatta con Kim Jong-un Due uomini - due leader - un destino : In occasione del discorso di inizio anno il leader nordcoreano Kim Jong-un aveva lanciato nuove minacce al mondo, Stati Uniti in testa. La Corea del Nord annunciava di aver «completato» la propria ...

L’incontro tra TRUMP e Kim Jong-un - in breve : Nove cose minime da sapere sullo storico incontro tra i leader di Stati Uniti e Corea del Nord: per esempio, è andato bene o male? The post L’incontro tra Trump e Kim Jong-un, in breve appeared first on Il Post.