TRUMP E KIM JONG-UN | ACCORDO USA-COREA DEL NORD Intesa storica o propaganda? I punti

TRUMP e Kim a lavoro per denuclearizzare la Corea : Teleborsa, - Lavorare insieme per arrivare ad una completa denuclearizzazione della Corea del Nord. E' uno degli obiettivi fissati durante l'incontro storico tra il presidente Usa Donald Trump e il ...

Kim Jong Un ha portato all'incontro con il presidente TRUMP anche il suo gabinetto personale : C'è un oggetto che Kim Jong Un non dimentica mai di portare con sé: il suo wc personale. Il leader nordcoreano non ha mancato di portarlo neanche all'importante summit con Donald Trump per il disarmo nucleare. La curiosità è stata rivelata dal giornale della Corea del Sud, Chosun Ilbo. A quanto pare, non sarebbe comunque l'unico vezzo del dittatore.Secondo l'indiscrezione, Kim non viaggerebbe mai senza un gabinetto ...