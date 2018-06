Trump e Kim fanno la storia con una stretta di mano 

Kim-Trump - storica stretta di mano a Singapore : «Il passato è alle spalle»? : Una stretta di mano durata più di dieci secondi e la firma su un documento «completo». È un successo l'incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un avvenuto a Singapore poco...

Kim-Trump - storica stretta di mano a Singapore : «Il passato è alle spalle»? : Una stretta di mano durata più di dieci secondi e la firma su un documento «completo». È un successo l'incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un avvenuto a Singapore poco...

Le lacrime di gioia del "pontiere" Dennis Rodman per l'incontro Trump-Kim : "Felicissimo - me lo merito" : L'ex giocatore Nba, Dennis Rodman, ha espresso in lacrime - in una dichiarazione alla Cnn - il suo sostegno allo storico vertice tra il presidente americano, Donald Trump, e il leader nordcoreano, Kim Jong-Un.Il leggendario campione dei Chicago Bulls, che ha visitato la Corea del Nord cinque volte e si dichiara amico di Kim, ha espresso il suo desiderio che "il summit sia un successo" ed è "felice di far parte di questo"."Me lo merito", ...

Al pranzo Trump-Kim menu ricco tra sapori occidentali e asiatici. "Fate buone foto - fateci apparire belli e magri" : "Fate buone foto che ci facciano apparire gradevoli, belli e magri": Donald Trump ha scherzato così con i fotografi prima del pranzo di lavoro tra la delegazione americana e nordcoreana a Singapore. Una piccola testimonianza del clima disteso con cui si è svolto l'incontro fra il presidente americano e il leader nordcoreano Kim Jong-Un.La colazione di lavoro combina i sapori asiatici con quelli occidentali. Come antipasti sono ...

Kim-Trump - storica stretta di mano : un successo il vertice di Singapore : Una stretta di mano durata più di dieci secondi. È questa l'immagine simbolo dell'incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un avvenuto poco dopo le 9 (le 3 in Italia) con un copione...

Kim-Trump - storica stretta di mano : un successo il vertice di Singapore : Una stretta di mano durata più di dieci secondi. È questa l'immagine simbolo dell'incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un avvenuto poco dopo le 9 (le 3 in Italia) con un copione...

Trump-Kim : stretta mano e incontro storico - "eccellente relazione" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Storica stretta mano Trump-Kim Ma nessun accenno al nucleare 40 minuti di faccia a faccia : Storica stretta di mano tra il presidente Donald Trump e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un a Singapore, sull'isola di Sentosa, a largo di Singapore. "E' andato molto, molto bene" e "sara' un successo", ha assicurato Trump annunciando "l'avvio di una straordinaria relazione". Ci sono state delle difficolta Segui su affaritaliani.it

Donald Trump e Kim Jong Un - stretta di mano e documento comune dopo 70 anni di gelo : "Nice to meet you Mr. President". Così, con la formula più rituale, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha salutato Donald Trump, gli ha stretto la mano per oltre 10 secondi e si è soffermato con lui davanti ai fotografi per immortalare il summit di Singapore. Un incontro storico, avvenuto poco dopo le 9 (le 3 in Italia) con un copione scenico e hollywoodiano: il presidente Usa e il leader nordcoreano si sono ritrovati sul ...

Trump : Singapore - 'incontro con Kim Jong-un andato molto - molto bene' : L'incontro a Singapore tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è andato "molto, molto bene". Lo ha detto lo stesso Trump, aggiungendo che tra i due si è ...

Kim Jong-un dopo stretta di mano Trump : 'molti penseranno a film fantascienza' : "Molte persone nel mondo penseranno che sia una forma di fantasy... Un film di fantascienza". Così avrebbe detto il leader nordcoreano Kim Jong-un al presidente americano Donald Trump a seguito della storica stretta di ...

Kim Jong-un dopo incontro Trump : 'buon preludio a pace'. In agenda denuclearizzazione : "Abbiamo superato tutte le speculazioni su questo summit...Credo che questo sia un buon preludio alla pace". Lo ha detto il leader nordcoreano Kim Jong-un, nel corso del summit storico con il ...

Trump-Kim - un successo il vertice di Singapore. Passo verso la pace in Corea : Il meeting «è andato meglio di quanto chiunque potesse aspettarsi» ha detto Trump. Lo stesso Kim, dopo la storica stretta di mano di 12 secondi, ha detto al presidente americano: «Molte persone nel mondo penseranno a questo come una forma di fantasia da un film di fantascienza». distensione che promette di portare a un trattato di pace che ponga fine al regime di armistizio che dal 1953 è in vigore nella penisola Coreana...

Storica stretta di mano Trump – Kim Jong-Un. Gli USA : “L’incontro è andato molto bene” : I due leader, nei mesi scorsi arrivati a un passo dallo scatenare un conflitto nucleare, si sono incontrati a Singapore. Trump: "Risolveremo un grande problema, un grande dilemma".Continua a leggere