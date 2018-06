Trump e Kim fanno la storia con una stretta di mano | verso la “completa

Storica stretta di mano tra Trump e Kim : I due hanno firmato un documento «globale». «Abbiamo lasciato il passato alle spalle. Il mondo vedrà un grande cambiamento», ha detto il leader nordcoreano

Usa-Corea del Nord - il testo integrale dell'accordo fra Trump e Kim : Quattro i punti fondamentali dellintesa firmata a Singapore dai due leader, dalla denuclearizzazione alla pace nella penisola

Dal nucleare ai prigionieri : ecco il testo dell'accordo tra Trump e Kim : ecco il testo dell'accordo tra Stati Uniti e Corea del Nord sottoscritto nel vertice di Singapore dai rispettivi presidenti Donald Trump e Kim

Trump-Kim - a pranzo costolette di maiale e cetrioli coreani : il menu - : A conclusione del vertice, i leader di Stati Uniti e Nord Corea hanno mangiato piatti tipici di entrambi i Paesi, in un mix di sapori orientali e occidentali

L’incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un : Si sono stretti la mano per la prima volta alle 3 di notte ora italiana, poi hanno discusso calorosamente e infine hanno firmato un documento congiunto: tutte le notizie The post L’incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un appeared first on Il Post.

Kim-Trump - a Singapore la storica stretta di mano | E di sera a sorpresa il «Maresciallo» fa il turista : foto : L’incontro nella blindatissima isola Sentosa, a Singapore, si è aperto alle 9 del mattino ora locale. Il faccia a faccia, dopo le foto di rito, si è consumato alla presenza dei soli interpreti di fiducia. Il presidente Usa: “Faremo un grande lavoro insieme”. Il leader coreano: “Già importante essere arrivati fino a qui”

Kim-Trump - la foto del vertice di Singapore che passerà alla Storia Le immagini | Il video : Il faccia a faccia, dopo le foto di rito, si è consumato alla presenza dei soli interpreti di fiducia. Ma le figure chiave sono i due consiglieri: Kim Yo-jong e Mike Pompeo

Trump-Kim - accordo sulla denuclearizzazione in Corea : Il meeting «è andato meglio di quanto chiunque potesse aspettarsi» ha detto Trump. Lo stesso Kim, dopo la storica stretta di mano di 12 secondi, ha detto al presidente americano: «Molte persone nel mondo penseranno a questo come una forma di fantasia da un film di fantascienza». Il leader asiatico, secondo The Donald, è «un abile negoziatore». Da invitare alla Casa Bianca....

Trump : con Kim risolveremo su nucleare : ANSA, - SINGAPORE, 12 GIU - Il faccia a faccia con il leader nordcoreano Kim Jong-un è andato "molto, molto bene". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, per il quale i due già hanno una "...

Dollaro brinda a esito positivo summit Trump-Kim - record tre settimane su yen : Il Dollaro sale al record in tre settimane nei confronti dello yen, sulla scia dell'esito positivo dell'incontro storico, avvenuto a Singapore, tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il ...

Trump-Kim - stretta di mano storica 'Via subito alla denuclearizzazione - il passato è alle spalle' : 'Abbiamo avuto un incontro storico, abbiamo deciso di lasciarci il passato alle spalle, abbiamo firmato un documento storico, il mondo vedrà un importante cambiamento', ha detto il leader nordcoreano ...

Fra Trump e Kim storica stretta di manoIl presidente Usa : meglio del previstoIl leader nordcoreano : supereremo sfide : Il faccia a faccia è durato 45 minuti. Il presidente Usa: "Risolveremo lavorando insieme il grande problema del nucleare". Ma il leader nordcoreano ha eluso più volte la domanda in merito.

Trump e Kim - la stretta di mano storica a Singapore : Rispetto alle ipotesi della vigilia le strette di mano sono state più numerose, non una soltanto, e il colloquio più breve. Da ogni parte, però, si grida al successo. E questo è stato lo storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un, un successo. Perfettamente in orario,l è avvenuto poco dopo le 9, le 3 in Italia. Il presidente Usa, cravatta rossa d’ordinanza, e il leader nordcoreano, al solito completamente in nero, si sono incontrati ...

Notizie del giorno : immigrazione e incontro Trump-Kim : Notizie del giorno: il primo ministro socialista Pedro Sánchez ha annunciato che la Spagna permetterà alla nave Aquarius, che ha a bordo 629 migranti, di attraccare a Valencia. E’ la giornata dell’importante incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un. Notizie del giorno: immigrazione e la nave Acquarius News. Nella delicata situazione tra Italia e Malta della nave Acquarius, su cui ci sono ancora le 629 persone salvate, si è inserita la Spagna ...