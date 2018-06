Trump contro i critici del summit con Kim | “Andrà bene”

Trump-Kim - storica stretta di mano : “molto bene” l’incontro a Singapore : Trump-Kim, storica stretta di mano: “molto bene” l’incontro a Singapore Trump-Kim, storica stretta di mano: “molto bene” l’incontro a Singapore Continua a leggere L'articolo Trump-Kim, storica stretta di mano: “molto bene” l’incontro a Singapore proviene da NewsGo.

Foto e video dello storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un : I leader di Stati Uniti e Corea del Nord si sono incontrati per la prima volta a Singapore, con strette di mano e qualche sorriso The post Foto e video dello storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un appeared first on Il Post.

Vertice Trump-Kim - Rodman : non aspettatevi subito svolta da incontro : Vertice Trump-Kim, Rodman: non aspettatevi subito svolta da incontro

Strette di mano - sigarette e bodyguard. Le curiosità sull’incontro tra Kim e Trump : Denuclearizzazione contro sanzioni e sicurezza. L’incontro fra Donald Trump e Kim jong-un ha come scopo uno scambio. Lo ha spiegato il segretario di Stato americano Mike Pompeo: «L’obiettivo di Donald Trump domani a Singapore è ottenere una denuclearizzazione totale e verificabile. In cambio, leverà le sanzioni e garantirà a Kim Jong-un la sicurezza della Corea del Nord». Da parte nordcoreana ci sono dichiarazioni ufficiali altisonanti, ma ...

Incontro Trump-Kim - gli Usa vogliono espandersi in Asia e la Nord Corea non pensa affatto al disarmo totale : Nel 1972, dopo la rottura tra Mosca e Pechino, Nixon e Kissinger si recavano in Cina per incontrare Mao, cambiando il corso della storia e della Guerra Fredda. Domani, a 46 anni di distanza e per la prima volta nella storia, un presidente americano in carica stringerà la mano a un membro della famiglia Kim, nel contesto di una guerra che va avanti da 72 anni e che ha lasciato sul campo milioni di vittime. Il meeting avrà luogo a Singapore, alle ...

G7 - la Francia contro Trump : "Incoerente e inconsistente" : G7, la Francia contro Trump: "Incoerente e inconsistente"

Capella Hotel Sentosa - ecco com’è l’hotel dell’incontro Trump-Kim : Un tempo fortezza sull’oceano, parco giochi e oggi, solo per qualche giorno, centro pulsante della geopolitica mondiale. Sentosa, l’isola al largo di Singapore, ospiterà lo storico summit tra Donald Trump e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un, un incontro decisivo per la politica nucleare del piccolo stato asiatico. È il luogo scelto però a essere curioso. Sentosa è un vero parco giochi a cielo aperto, un’isola collegata alla ...

Notizie del giorno : Salvini scontro con Malta - incontro Kim e Trump : Notizie del giorno: si è inasprito ulteriormente lo scontro tra Italia e Malta dopo che il ministro dell'Interno Salvini ha impedito alla nave Acquarius. E' tutto pronto per lo storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un, previsto per le 2 italiane di domani mattina a Singapore. Notizie del giorno: Salvini chiude i porti italiani ai migranti. scontro con Malta News. Si è inasprito ulteriormente lo scontro tra Italia e Malta dopo che il ministro dell'Interno Salvini ha impedito alla nave Acquarius.

Chi sono i Gurkha - i guerrieri nepalesi scelti per sorvegliare l'incontro tra Trump e Kim : Ma questi soldati super addestrati sono anche noti per il loro khukuris, un tipico coltello molto pesante e con una lama curva, e vantano una reputazione che li ha resi famosi in tutto il mondo per ...

Manca poco all’incontro tra Trump e Kim : Tra meno di 24 ore i leader di Stati Uniti e Corea del Nord si incontreranno a Singapore, faccia a faccia, per la prima volta: e intanto sono già successe moltissime cose The post Manca poco all’incontro tra Trump e Kim appeared first on Il Post.

A Singapore l'incontro tra Trump e Kim che tiene il mondo col fiato sospeso : è un vertice storico, assolutamente impensabile anche solo qualche mese fa, quando il programma nucleare di Pyongyang spaventava il mondo. Proprio la denuclearizzazione dominerà l'agenda dell'...

Merkel : bacchetta Conte sulla Russia. G7 - tutti contro Trump : Infine arriva anche la risposta di Trudeau: 'L'accordo storico che abbiamo concluso al G7 favorirà la prosperità dei cittadini e l'economia, proteggerà la democrazia, preserverà l'ambiente e ...

