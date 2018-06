Trump | con Kim discussioni ' oneste | dirette e produttive'

L'incontro Trump-Kim fa bene alle Borse. Prosegue il calo dello spread : MILANO - Ore 9.15. La storica stretta di mano tra Donald Trump e il presidente nordcoreano Kim Jong-un dà fiducia alle Borse che in mattinata ripartono tutti in rialzo. Milano sale dello 0,18%, Londra ...

Incontro Trump-Kim Jong-un - il più amato? È il leader nordcoreano : accolto come una rockstar a Singapore : Il Presidente più acclamato dalla folla, a Singapore, è senza dubbio Kim Jong-un. Il leader nordcoreano entra al Marina Bay Sands e viene accolto dalle urla del pubblico. Stessa cosa quando transita al bar dell’hotel. L’Incontro con Donald Trump, durato 40 minuti, ha prodotto un documento comune sulla de-nuclearizzazione della Corea del Nord. L'articolo Incontro Trump-Kim Jong-un, il più amato? È il leader nordcoreano: accolto come ...

Trump e Kim fanno la storia con una stretta di mano - verso la “completa denuclearizzazione” : Donald Trump e Kim Kim Jong-un fanno la storia con una stretta di mano e la firma di un accordo che prevede l’impegno per una «completa denuclearizzazione della penisola coreana», un’intesa che scrive i presupposti per una nuova fase di relazioni tra Stati Uniti e Corea del Nord....

L’incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un : Si sono stretti la mano per la prima volta alle 3 di notte ora italiana, poi hanno discusso calorosamente e infine hanno firmato un documento congiunto: tutte le notizie The post L’incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un appeared first on Il Post.

Trump : con Kim risolveremo su nucleare : ANSA, - SINGAPORE, 12 GIU - Il faccia a faccia con il leader nordcoreano Kim Jong-un è andato "molto, molto bene". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, per il quale i due già hanno una "...

Notizie del giorno : immigrazione e incontro Trump-Kim : Notizie del giorno: il primo ministro socialista Pedro Sánchez ha annunciato che la Spagna permetterà alla nave Aquarius, che ha a bordo 629 migranti, di attraccare a Valencia. E’ la giornata dell’importante incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un. Notizie del giorno: immigrazione e la nave Acquarius News. Nella delicata situazione tra Italia e Malta della nave Acquarius, su cui ci sono ancora le 629 persone salvate, si è inserita la Spagna ...

Donald Trump e Kim Jong-un - storico incontro a Singapore per un accordo sul nucleare. “Il passato è alle spalle” : Donald Trump e Kim Jong-un hanno firmato un documento comune sul processo di de-nuclearizzazione della Corea del Nord. Non si conoscono ancora esattamente i termini dell’intesa, ma il presidente Usa ha detto che le due parti si sono accordate “su un documento molto importante, un documento piuttosto comprensivo”. Kim ha spiegato che “abbiamo avuto un incontro storico, abbiamo deciso di lasciarci il passato alle spalle. Il mondo assisterà a un ...

Il summit Kim-Trump visto dai dissidenti nordcoreani - controlli rigidissimi a Pyongyang perché sia raccontato solo da media di regime : Caccia senza quartiere e senza sosta ai proprietari di telefonini cinesi. È una delle misure speciali del famigerato Ministero per la Sicurezza dello Stato della Corea del nord. Fa parte di una strategia messa a punto per evitare che il summit del secolo fra Donald Trump e Kim Jong Un sia raccontato anche da media non controllati dal regime.Una fonte della Provincia di Ryanggang ha rivelato al sito di dissidenti rifugiati nella Corea del ...

Incontro USA-Corea del Nord : Trump e Kim firmano documento - “la denuclearizzazione partirà molto velocemente” : Il presidente USA Donald Trump e il leader Nordcoreano Kim Jong-un, nell’ambito dello storico Incontro svoltosi nelle scorse ore hanno firmato un “documento completo“, come definito dallo stesso tycoon, che ha poi annunciato una conferenza stampa per le 14.30 (ora locale). “Siamo onorati” di firmare questo documento, ha detto Trump, ed il processo di denuclearizzazione della Corea del Nord inizierà “molto ...

Trump e Kim fanno la storia con una stretta di mano : «Molto, molto bene». Così ha risposto il presidente Trump ai giornalisti che gli chiedevano come era andato il suo incontro con il leader nordcoreano Kim, subito dopo il loro primo colloquio faccia a faccia. Kim invece ha solo sorriso, senza commentare, quando gli hanno chiesto se era pronto a eliminare le sue armi atomiche....

Le lacrime di gioia del "pontiere" Dennis Rodman per l'incontro Trump-Kim : "Felicissimo - me lo merito" : L'ex giocatore Nba, Dennis Rodman, ha espresso in lacrime - in una dichiarazione alla Cnn - il suo sostegno allo storico vertice tra il presidente americano, Donald Trump, e il leader nordcoreano, Kim Jong-Un.Il leggendario campione dei Chicago Bulls, che ha visitato la Corea del Nord cinque volte e si dichiara amico di Kim, ha espresso il suo desiderio che "il summit sia un successo" ed è "felice di far parte di questo"."Me lo merito", ...

Trump : Singapore - 'incontro con Kim Jong-un andato molto - molto bene' : L'incontro a Singapore tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è andato "molto, molto bene". Lo ha detto lo stesso Trump, aggiungendo che tra i due si è ...