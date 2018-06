iltempo

: #Amici17, #Irama trionfa e batte allo scontro finale #Carmen. Terzo è #Einar mentre #Lauren, la ballerina già vinci… - rtl1025 : #Amici17, #Irama trionfa e batte allo scontro finale #Carmen. Terzo è #Einar mentre #Lauren, la ballerina già vinci… - co1tinhiu : Trionfa Irama, 'Amici 17' incorona il cantante: - bfb_05 : RT @rtl1025: #Amici17, #Irama trionfa e batte allo scontro finale #Carmen. Terzo è #Einar mentre #Lauren, la ballerina già vincitrice del c… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Si è rimesso in gioco e si è reinventato:è il vincitore annunciato di "17" . Medaglia d'argento per Carmen e bronzo per Einar. Quarto posto , immeritato, per Lauren Celentano . Maria De ...