Tre esplosioni nella sede Rai | Guasto tecnico alle batterie

Tre esplosioni in sede Rai : sospeso il Tg1 : Momenti di paura a Saxa Rubra, dove i canali della televisione di Stato sono stati completamente oscurati. Secondo quando si apprende, ci sarebberop state tre esplosioni nella sede Rai di Saxa Rubra. Buio e paura tra i dipendenti nei corridoi. Al momento Acea sta facendo alcune verifiche su quanto successo. Il blackout a Roma nella zona di Saxa Rubra avrebbe coinvolto anche la sede della Rai. Per diversi minuti tutti i canali sono stati infatti ...

Rai - Tre esplosioni a Saxa Rubra Guasto ai gruppi elettrogeni : Canali oscurati per qualche minuto: verifiche in corso da parte di Acea su un possibile blackout nella zona di Saxa Rubra che avrebbe interessato anche il centro di trasmissione Rai. I dipendent: «Siamo in #blackout #rai». Tanti i commenti sul web

Roma - Tre esplosioni sulla metro B tra Bologna e Policlinico : è un guasto. Passeggeri evacuati nel tunnel : Tanta paura stamattina sulla metro B di Roma, dove è stato attivata una proceduta di evacuazione in seguito alla segnalazione da parte dei Passeggeri che hanno testimoniato di aver sentito tre...

Roma - Tre esplosioni sulla metro B tra Bologna e Policlinico : treni senza corrente - passeggeri evacuati nel tunnel : Allarme in corso alla fermata della metro B Policlinico di Roma. Molti utenti hanno segnalato di aver sentito un'esplosione e sono stati immediatamente attivati i soccorsi di 113,118 e 115. Al...

Guatemala : 99 morti accertati - Tre grossi Lahar scendono lungo le pendici menTre continuano le esplosioni del vulcano de Fuego : I soccorritori continuano la ricerca delle vittime dell’eruzione del vulcano de Fuego sotto tonnellate di cenere e fango che hanno sepolto intere comunità, mentre il gigante vulcanico non smette di far registrare esplosioni e colonne di cenere. La potente eruzione finora ha lasciato un totale di 99 morti e quasi 200 dispersi, informano le autorità. Continua il pericolo in Guatemala, dove l’Istituto di sismologia, vulcanologia, meteorologia e ...

Vulcano Kilauea - la lava è inarrestabile : 92 strutture distrutte e 970 ettari di terra incendiati menTre si susseguono terremoti ed esplosioni [GALLERY] : 1/17 ...

Indonesia - attentato kamikaze contro chiese cattoliche : 8 morti/ Forse l'Isis? Tre esplosioni a Surabaya : Indonesia, attentato kamikaze contro chiese cattoliche: 8 morti e 38 feriti. Tre esplosioni si sono verificate nelle scorse a Surabaya, la seconda città per importanza dopo Giacarta(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 08:08:00 GMT)

Roma : Bus Atac in fiamme - Tre esplosioni : Roma – In fiamme un bus della linea Atac. In via del Tritone all’altezza della sede distaccata della presidenza del Consiglio che ospita la conferenza Stato-Regioni con tre esplosioni in seguenza. E’ la scena che si sono trovati di fronte i turisti che hanno affollato il centro di Roma. L’incendio ha coinvolto il palazzo sulla destra del mezzo. Sono intervenuti Vigili del fuoco, Polizia e Carabinieri. Sul posto e’ ...