Tre destre | senza opposizione Rassegnarsi non è possibile

Governo : Speranza - esecutivo Conte fa esultare tutte desTre Ue : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Il Governo Conte fa esultare le destre di tutta Europa a partire da quelle di Orban e Le Pen”. Così il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza durante un incontro pubblico con i cittadini a Roma in vista delle amministrative. ‘Noi di Liberi e Uguali faremo un’opposizione dura e intransigente affinché non si tocchino i diritti dei lavoratori e non si ...

Pd : seminario con Martina - ‘populismi - nuove desTre e risposta democratica’ : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Il Pd torna a organizzare un momento a porte chiuse di studio e riflessione con analisti, intellettuali e mondo della cultura”. Si legge in una nota del Pd. Il seminario dal titolo ‘Populismi, nuove destre e la risposta democratica’ si svolgerà domani ore 10.30, nella sede nazionale Pd. Questi gli ospiti “chiamati dal segretario reggente Maurizio Martina per confrontarsi: Guido ...

Al Nazareno una riflessione con gli studiosi : Martina lancia un seminario per la "risposta democratica alle desTre" : Maurizio Martina riparte da un seminario di studio. Si terrà martedì 4 giugno l'incontro organizzato dal Partito Democratico, un "momento di riflessione e studio", con intellettuali e mondo della cultura. Il titolo del seminario è "Populismi, nuove destre e la risposta democratica" e si svolgerà alle 10.30 presso la sede dei dem.Un lungo elenco di ospiti, tra analisti, storici, politici o ex politici. Come Guido ...

Con il governo delle desTre ci attende un'erosione dei diritti : Il governo di destra che sta per nascere non rappresenta solo un pericolo per il fragile stato dei conti pubblici o per la problematicità che potrebbe imprimere alle relazioni istituzionali. La destra porta con sé pericoli che sconteremo nella vita quotidiana.un'erosione dei diritti civili e uno sdoganamento del razzismo, dell'omofobia, delle discriminazioni e un affievolirsi della voce dei più fragili. Un pericoloso ...

Governo : opposizione a desTre e congresso - Pd si prepara/Adnkronos : Roma, 9 mag. (Adnkronos) – Voto a luglio, forse, scampato. Il Pd segue la trattativa in extremis centrodestra-M5S, si prepara all’opposizione del “Governo delle destre” e alla battaglia interna su chi guiderà il partito. “Se salta il voto anticipato, avremo tempi più lunghi davanti ed è plausibile che l’assemblea del 19 maggio indica il congresso”, dice un big renziano. E chi sarà a guidare il Pd nella ...

Le Pen lo aspetta al raduno delle desTre europee : Il Front National di Marine Le Pen festeggerà il 1 maggio a Nizza, insieme ai suoi alleati europei. Al raduno dei movimenti di destra organizzato dal Movimento Europa delle nazioni e delle libertà è invitato anche il leader della Lega, Matteo Salvini. Il segretario del Carroccio però potrebbe però essere trattenuto in Italia per le trattative per la formazione del nuovo governo. Nella sua agenda compare poi un impegno ad un serata del Carroccio ...

Milano - saluto romano a corteo desTre : ANSA, - Milano, 29 APR - Centinaia di persone oggi pomeriggio hanno teso il braccio per il saluto romano gridando "Presente" davanti alla lapide che commemora Sergio Ramelli, a Milano. E sono stati ...