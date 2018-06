Travolto da un' auto | muore senza fissa dimora tra Chiaiano e Mugnano

Firenze - morto Duccio - Travolto da un'auto guidata da rom : Non ce l'ha fatta. Duccio Dini, il ragazzo di 29 anni travolto a Firenze, è deceduto oggi pomeriggio all'ospedale Careggi, dopo esser stato in coma per quasi 24 ore. Il giovane, ieri pomeriggio, era fermo ad un semaforo a bordo del suo scooter tra via Simone Martini e via Canova quando è stato travolto in pieno dalla carambola provocata dall'inseguimento in auto di quattro uomini di etnia rom, che hanno provocato anche il danneggiamento di ...

Travolto da un folle inseguimento di auto : Duccio Dini - il commesso-centrocampista che amava la Fiorentina : Non ce l'ha fatto Duccio Dini, il 29enne investito ieri da una delle auto coinvolte in un inseguimento in via Canova a Firenze. L'uomo era stato portato al pronto soccorso di Careggi in condizioni ...

Firenze - inseguimento tra auto : morto lo scooterista Travolto/ Negativo esito accertamento attività cerebrale : Firenze, sparatoria e inseguimento dopo lite: morto uno scooterista. Novoli, via Canova: clan rom rivali, bloccate due persone dalla polizia, il commento del sindaco Nardella(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 19:29:00 GMT)

Firenze - inseguimento tra auto : grave scooterista Travolto/ Arrestati due rom - nessuna conferma sugli spari : Firenze, sparatoria e inseguimento dopo lite: travolto scooterista. Novoli, via Canova: clan rom rivali, bloccate due persone dalla polizia, il commento del sindaco Nardella(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 08:42:00 GMT)

Inseguimento fra auto - Travolto uno scooter : Paura in strada a Firenze. Una lite tra due rom, residenti nel campo nomadi di via del Poderaccio a Firenze, è sfociata in un Inseguimento in auto , durante il quale è stato travolto uno scooterista. ...

Inseguimento in auto a Firenze - ragazzo in scooter Travolto. FOTO : Inseguimento in auto a Firenze, ragazzo in scooter travolto. FOTO La folle corsa per le strade del capoluogo toscano è iniziata dopo una lite tra famiglie rivali nel campo nomadi di Poderaccio. Un 29enne è stato investito ed è ricoverato in ospedale in prognosi riservata. FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Far west a Firenze : inseguimenti tra nomadi in auto a colpi di pistola Scooterista Travolto - grave ragazzo : Sparatoria alla periferia di Firenze. Alcuni colpi di pistola sono stati sparati durante un inseguimento tra alcune auto nella zona di viale Canova. Secondo le prime informazioni uno Scooterista ...

Far west a Firenze : inseguimenti tra nomadi in auto a colpi di pistola. Travolto uno scooterista : Alcuni colpi di pistola sarebbero stati sparati durante un inseguimento tra alcune auto nella zona di viale Canova, alla periferia di Firenze. Secondo le prime informazioni uno scooterista sarebbe ...

Roma - ciclista Travolto da auto : è grave : Un ciclista è stato travolto da un'auto nel primo pomeriggio a Roma. L'incidente è avvenuto verso le 15.45 a piazzale di Porta Pia all'incrocio con viale del Policlinico. La vittima è un uomo di 36 ...

Travolto da un'auto mentre si allena - baby campione di ciclismo salvo per miracolo : La beffa è che lui per primo si è sempre impegnato per la sicurezza stradale, giovanissimo testimonial nella battaglia per la tutela dei cosiddetti utenti deboli. La sua preparazione, unita a una ...

Travolto dal suo camion : la vittima è un autotrasportatore di Canal San Bovo : VATTARO. E' stato Travolto dal suo camion l'uomo di 54 anni morto stamane, attorno alle 9.50, a Vattaro, tra via Vittoria e via del Caseificio. Si tratta di Egidio Grisotto, 54 anni, di Canal San Bovo,...

Incidenti : Travolto da un'auto davanti all'asilo - grave bimbo di 5 anni : Milano, 31 mag. (AdnKronos) - Un bambino di cinque anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un'auto davanti all'asilo che frequentava. L'incidente è avvenuto intorno alle 8.15 di stamattina a Milano. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un'ambulanza e un'automedica.

