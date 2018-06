Trapani : tentato omicidio nella notte - un fermo : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) – Un ragazzo di venti anni, Alessio Volsi, è stato fermato all’alba di oggi con l’accusa di tentato omicidio. E’ accaduto a Trapani, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Trapani, diretti dal maresciallo maggiore Andrea Castaldi, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine. nella notte è arrivata una telefonata alla Centrale ...

Trapani : rissa in famiglia sfocia in tentato omicidio - un arresto (2) : (AdnKronos) - Questa volta, però, la sua richiesta non trovava la risposta desiderata in quanto, dopo una lunga attesa davanti al cancello, non gli veniva data la possibilità di prelevare il figlio. Infuriato e visibilmente alterato il ragazzo avrebbe scavalcato il cancello del piazzale e, dopo aver

Trapani : rissa in famiglia sfocia in tentato omicidio - un arresto : Palermo, 14 apr. (AdnKronos) - Una rissa in famiglia sfocia in un tentato omicidio. E' accaduto nella tarda serata di ieri a Trapani, dove i militari del Comando Compagnia Carabinieri di Trapani, del Norm e della Stazione Carabinieri di Borgo Annunziata, hanno tratto in arresto, per il reato di tent

