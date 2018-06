Tragedia per Bode Miller | muore annegata figlia di 19 mesi

Sci alpino - Tragedia per Bode Miller e la sua famiglia : annega in piscina la figlia di 19 mesi : Una vera e propria tragedia per il campione olimpico di sci alpino Bode Miller. La figlia Emeline Gier, di 19 mesi, è purtroppo annegata nella piscina dei vicini di casa a Cota de Caza, vicino Los Angeles (Stati Uniti). Come riporta la stampa statunitense, Miller e la moglie Morgan erano ospiti di una festa dal vicino e non appena si sono resi conto della gravità della situazione hanno chiamato i soccorsi. Tutti i tentativi di rianimare la ...

Tragedia per il campione di sci Bode Miller - la figlia di 19 mesi morta annegata in piscina : La piccola Emeline Gier di soli 19 mesi, figlia del campione olimpico americano di sci e della pallavolista e modella Morgan Beck è morta annegata nella piscina della casa dei vicini della coppia. La conferma da parte della coppia su Instagram: "Siamo più che devastati, la nostra bimba Emmy è morta. Non avrei mai pensato di poter provare un dolore simile"Continua a leggere

Tragedia nel motociclismo : morto Andreas Perez - pilota di 14 anni : Trovare la morte sul circuito a soli 14 anni. Vani sono stati i tentativi dell'equipe medica di salvare Andreas Perez. Il pilota spagnolo non è riuscito a superare i gravi danni cerebrali riportati a seguito dell'incidente sulla pista di Montmeló la scorsa domenica, gara valevole per il Campionato del Mondo Junior nella categoria Moto 3.-- L'incidente La gara era stata già arrestata qualche minuto prima: Charlie Nesbitt, congiuntamente ad ...

Andreas Perez è morto/ Cev - ultime notizie : le parole di Angelo Mangiante - "Una Tragedia enorme per tutti" : morto Andreas Perez: ultime notizie, dopo l'incidente a Montmelò (Barcelllona) nella gara del CEV i medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale. Il pilota di 14 anni non ce l'ha fatta.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 19:47:00 GMT)

L'amicizia e la passione per le motociclette Tragedia a Esine - il dolore in Valle Seriana : Lo schianto delle due moto sulla Statale 42 della Val Camonica: morto un centauro di Parre, gravi la moglie e l'amico.

Tragedia in spiaggia : annega una donna - disperso il compagno : Tragedia sul lungomare della Plaia, stabilimento della spiagga libera numero Uno, a Catania. Una donna è morta annegata e il suo corpo senza vita è stato...

Tragedia viadotto - fiaccolata per vittime : ANSA, - PESCARA, 6 GIU - fiaccolata, a Pescara, per commemorare Marina Angrilli e la piccola Ludovica, rispettivamente moglie e figlia del manager Fausto Filippone che il 20 maggio scorso le ha uccise,...

'Amore - vengo a fare il tifo per te'. Poi la Tragedia : Tutto è iniziato quando lui ha chiesto alla fidanzata di andare a fare il tifo durante una gara di mountain bike, sport che aveva sempre praticato con grande entusiasmo. Così Judith Garrett, 29 anni, ...

“Amore - vengo a fare il tifo per te”. Poi la Tragedia : Una coppia innamorata e affiatatissima, che condivideva ogni giorno esperienze e passioni di entrambi. Spazzati via all’improvviso da uno scherzo del destino tanto assurdo quanto agghiacciante. Tutto è iniziato quando lui ha chiesto alla fidanzata di andare a fare il tifo durante una gara di mountain bike, sport che aveva sempre praticato con grande entusiasmo. Così Judith Garrett, 29 anni, si è armata di bandierine e si è piazzata ...

Tragedia sfiorata in cantiere : gru si ribalta - operai vivi per miracolo : Tragedia sfiorata a Calvisano (Brescia): una gru al lavoro al capannone si è improvvisamente ribaltata su un fianco, fino a danneggiare pesantemente lo stesso immobile che stava "riparando". Nell'incidente ...

GUATEMALA - ERUZIONE VULCANO DEL FUEGO : 75 MORTI E 200 DISPERSI/ Vescovi - “Tragedia si somma al caos politico” : GUATEMALA, 75 MORTI e 200 DISPERSI, l’ERUZIONE del VULCANO del FUEGO ha fatto una strage. Peggiora il bilancio delle vittime, e c'è il rischio che nelle prossime ore si aggravi(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 10:35:00 GMT)

KATE SPADE E' MORTA/ New York - "è suicidio" : famiglia "devastata per la Tragedia" : KATE SPADE è MORTA, lutto nel mondo della moda: New York, rinvenuto nel suo appartamento il corpo senza vita della famosa stilista americana, ipotesi suicidio.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 23:06:00 GMT)

INFARTO PER AUTISTA CARRO FUNEBRE : INVESTE E UCCIDE RAGAZZA/Ultime notizie Novara : la dinamica della Tragedia : CARRO FUNEBRE sbanda dopo malore dell'AUTISTA e travolge una RAGAZZA a Galliate, Novara: Ultime notizie, morto sia l'AUTISTA che la donna.

Tragedia sul lavoro - camionista scende per controllare e muore travolto dal proprio Tir : La Tragedia in Trentino, la vittima è il 54enne Egidio Grisotto, morto schiacciato sotto il proprio camion che si è improvvisamente mosso concludendo la sua corsa con un impatto contro un camper parcheggiato nei pressi di un'abitazione privata. Sul caso indagano ora carabinieri e ispettori del lavoro.Continua a leggere