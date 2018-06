Tra il Frosinone e la A c' è il Palermo dell' ex Stellone | i rosanero cercano la ' decima'

La finale playoff Tra Palermo e Frosinone : calendario - orari e regolamento : Fuori i tre allenatori campioni del mondo, spazio a Longo e Stellone alla guida di Frosinone e Palermo . Ecco le due finaliste negli spareggi della post-season, roulette che mette a confronto due ...

Frosinone - Longo : 'Obiettivo cenTrato - ora la finale. Il Palermo sta meglio di noi - ma possiamo farcela' : Con le unghie e col sudore: il Frosinone accede alla finale playoff. Continua il sogno Serie A della squadra gialloblu, che non è riuscita ad andare oltre l'1-1 neppure nella semifinale di ritorno con ...

Serie B - Aureliano arbiTra Palermo-Venezia e Nasca Frosinone-Cittadella : Gianluca Aureliano è l’arbitro designato per Palermo-Venezia, semifinale di ritorno dei Playoff di Serie B in programma domenica 10 giugno alle 18.30. Luigi Nasca dirigerà invece l’altra semifinale Frosinone-Cittadella in programma sempre domenica 10 ma alle ore 21. (AdnKronos) L'articolo Serie B, Aureliano arbitra Palermo-Venezia e Nasca Frosinone-Cittadella sembra essere il primo su CalcioWeb.

Serie B - Piccinini arbiTra Cittadella-Frosinone e Chiffi Venezia-Palermo : Marco Piccinini è l’arbitro designato per Cittadella-Frosinone, match d’andata di semifinale dei playoff di Serie B in programma oggi alle 18.30. Daniele Chiffi dirigerà invece l’altra semifinale Venezia-Palermo in programma lo stesso giorno ma alle ore 21. (AdnKronos) L'articolo Serie B, Piccinini arbitra Cittadella-Frosinone e Chiffi Venezia-Palermo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Tragedia Ciociara : Il Frosinone butta via la Serie A : Il Frosinone getta alle ortiche la massima Serie. Il pareggio per due a due contro il Foggia priva gli uomini di Longo della promozione diretta. Prima della gara si respirava un clima di festa nei pressi dello Stirpe. Lo stadio strapieno lasciava presagire un felice peregrinare verso il tripudio. Ma il campo ha dato un altro verdetto. I primi dieci minuti degli ospiti, senza pubblico al seguito, sono roboanti. Sfiorano più volte la rete, ...

Tragedia Ciociara : Il Frosinone butta la via la Serie A : Il Frosinone getta alle ortiche la massima Serie. Il pareggio per due a due contro il Foggia priva gli uomini di Longo della promozione diretta. Prima della gara si respirava un clima di festa nei pressi dello Stirpe. Lo stadio strapieno lasciava presagire un felice peregrinare verso il tripudio. Ma il campo ha dato un altro verdetto. I primi dieci minuti degli ospiti, senza pubblico al seguito, sono roboanti. Sfiorano più volte la rete, ...

Serie B : Sacchi arbiTra Frosinone-Foggia : ANSA, - ROMA, 17 MAG - Questi gli arbitri , più assistenti e quarto uomo, designati per le partite della 21/a giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie B8, in programma domani, venerdì 18 ...

ENTELLA FROSINONE / Streaming video e diretta tv : arbiTra Nasca - probabili formazioni - quote - orario : diretta ENTELLA FROSINONE info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca a Chiavari per la 41^ giornata di Serie B (oggi 12 maggio)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 11:59:00 GMT)

Serie B Brescia-Frosinone - arbiTra Marinelli. Saia per Parma-Ternana : ROMA - Sono stati ufficializzati i nomi degli a rbitri, degli assistenti e dei IV ufficiali che dirigeranno le gare valide per la trentanovesima giornata di Serie B , in programma martedì 1 maggio ...

Serie B - Andreazzoli riporta l'Empoli in A. Perdono Parma e Frosinone. Stellone subenTra a Tedino - a Palermo : l'Empoli risale subito in A, con 4 giornate di anticipo. Il Castellani è quasi esaurito e la squadra di Aurelio Andreazzoli offre spettacolo, come sempre. Avanza con Caputo, capocannoniere con 25 reti,...

ESCLUSIVA Frosinone - Verdone : 'Le aziende locali sono la nosTra colonna portante' : Un evento innovativo che prova a muovere l'economia, e non solo, della provincia di Frosinone. Parliamo della " Fiera Sponsor" , evento che si terrà venerdì 27 aprile presso lo stadio 'Benito Stirpe' , dalle ore 10:00 alle ore 19:00 con ...

Serie B Foggia-Bari - arbiTra Chiffi. Abbattista per Frosinone-Empoli : ROMA - Sono stati ufficializzati i nomi degli a rbitri, degli assistenti e dei IV ufficiali che dirigeranno le gare valide per la trentasettima giornata di Serie B , in programma sabato 21 aprile alle ...

Risultati Serie B - 36^ giornata : Empoli e Frosinone da urlo - il Palermo non vince più - spettacolo Tra Ternana e Foggia [FOTO] : 1/41 LaPresse ...