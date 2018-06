Tra Alex e Sonia Del Piero è finita dopo 19 anni

Alex Del Piero torna single dopo 19 anni. Chi : «Tra lui e Sonia è finita» : Alex Del Piero torna single. La sua lunga storia d'amore con la moglie Sonia, infatti è finita dopo 19 anni insieme e tre figli: lo afferma il settimanale Chi, in edicola da...

Del Piero - “è finito il matrimonio Tra Alex e la moglie Amoruso” : stavano insieme da 19 anni : Si sono incontrati a Torino in un negozio di scarpe, dove lei lavorava, mentre lui indossava già il numero 10 della Juventus ed era nel pieno della carriera. Nel 2005 il matrimonio in gran segreto, poi i tre figli e una lunga vita insieme trascorsa in giro per il mondo, dal capoluogo piemontese all’Australia, fino al trasferimento a Los Angeles. Ma ora la storia fra Alex Del Piero e la moglie Sonia Amoruso sembra arrivata al capolinea. A ...

UOMINI E DONNE/ Alex Migliorini e Alessandro D'Amico : frecciatine social Tra i due ex? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, è già crisi tra Nicol. Brigante e Virginia Stablum? Tra l'ex tronista e l'ex corteggiatrice spunta Valeria Bigella, ex protagonista di Temptation Island.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 17:40:00 GMT)

La sottile linea Tra reportage e finzione nelle foto di Alex Majoli : Dagli esordi agli scatti in Sudamerica ai progetti che esulano dalla semplice serie fotografica come Hotel Marinum , un'esplorazione delle città portuali del mondo condotta con lo scopo di dare vita ...

Xbox One supporterà il controllo vocale Tramite Google Assistant e Alexa : Con la dismissione definitiva di Kinect messo ormai fuori produzione e fuori sviluppo, i controlli vocali per Xbox One hanno cominciato a perdere la loro utilità in quanto l’unica alternativa consiste nell’utilizzare le cuffie, le quali però non sono comodissime e soprattutto per funzionare devono essere obbligatoriamente indossate. A quanto pare, secondo un’indiscrezione trapelata su Amazon e successivamente rilanciata dai ...

Alexa di Amazon protagonista di un cortomeTraggio horror : Sono presenze utilissime nelle nostre case. Ma possono essere, in qualche modo, anche inquietanti. Gli assistenti vocali, spesso al centro di controversie sulla privacy, sono elementi che faranno sempre più parte della nostra quotidianità e che staranno in continuo ascolto delle nostre conversazioni, in attesa di darci un rapido e utile supporto. Ma cosa succede se presenze come quella di Alexa, l’assistente di Amazon, si rivelano più ...

Il ritorno a scuola di Alex - Travolto da un’auto pirata : “La svolta con un’equazione” : Alex Pietribasi è un ragazzo di diciotto anni che vive con la sua famiglia a Schio, nel Vicentino. Un anno fa, il 3 giugno del 2017, fu travolto da un’automobilista che poi scappò. Il giovane entrò in coma, ma pian piano si sta riprendendo. Dell’uomo che l’ha travolto dice: “Vorrei dirgli che lo perdono ma se non mi chiede nemmeno scusa è un po’ difficile”.Continua a leggere

Quando l’Assistente Vocale regisTra una conversazione privata : Il caso di Amazon Alexa : Amazon Alexa ha registrato una conversazione privata e l’ha inviata anche ai contatti. Lo strano caso di un Assistente Vocale spione. Fate attenzione Amazon Alexa spione. Ha registrato una conversazione privata Un malfunzionamento, così si è espressa la società di Seattle, sull’invio accidentale da parte di Alexa, di una conversazione privata, registrata e poi inviata […]

Alexa sta arrivando in Italia : ecco che cosa potrà fare (e che cosa no) : (Foto: Amazon) Finalmente Amazon è pronta a rispondere a tono all’arrivo in Italia degli altoparlanti smart Google Home. Dopo ormai diversi anni di rodaggio sul suolo dei paesi anglofoni (e più recentemente in Germania) l’azienda di Jeff Bezos è infatti in procinto di lanciare la sua linea di smart speaker Echo anche sul nostro territorio. La notizia l’ha diffusa tra i primi Tom’s Hardware, che ha messo le mani sulle ...

The Legend of Tarzan : cast - Trama e curiosità del film con Alexander Skarsgard : Lunedì 21 maggio, a partire dalle 21.25, va in onda su Canale 5 The Legend of Tarzan, pellicola ispirata alle opere di Edgar Rice Burroughs del 2016 diretta da David Yates, regista di quattro film della saga legata a Harry Potter e degli altri spin-off derivanti dal mondo creato da J. K. Rowling. Nel cast anche Samuel L. Jackson, Margot Robbie (di recente ingrassata parecchio – forse – per esigenze di copione) e Christoph Waltz. The ...

Tranquillity Base Hotel Casino : gli Arctic Monkeys e il divismo di Alex Turner : L'abbigliamento si ricollega dunque a quella nostalgia per i tempi passati che affiora preponderantemente nei testi e nelle musiche di Turner : il frontman non si sente a proprio agio nel mondo ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2018 : la finale sarà Tra Dominic Thiem e Alexander Zverev : Saranno Dominic Thiem e Alexander Zverev a giocarsi la finale del Masters 1000 di Madrid. Senza storia le due semifinali, che hanno visto l’austriaco e il tedesco vincere in due set. Per Thiem si tratterà della seconda finale consecutiva a Madrid, ancora a caccia del primo titolo 1000 in carriera, per Zverev sarà la prima volta alla Caja Magica, avendo però già in tasca due titoli di questo livello. A senso unico la prima semifinale, con ...

Il Trailer del documentario su Alexander McQueen : Lo hanno chimato “Hooligan dell’Alta Moda” e “Re ribelle della moda inglese“. A lui le etichette non sono mai piaciute, e per contro quello che raccontava del suo lavoro lo descrive bene una sua celebre frase:“Noi inglesi viviamo su un’isola, ed essendo isolati dobbiamo gridare più forte degli altri affinché qualcuno ascolti cosa abbiamo da dire” . Di cose da dire Alexander McQueen (Londra 1969- febbraio 2010) ne aveva molte. E ne avrebbe potuto ...