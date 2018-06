Torreira-Arsenal | è fatta | l' uruguaiano in Premier per 30 milioni

Calciomercato - Torreira ad un passo dall’Arsenal : i dettagli : Torreira si avvicina a grandi passi all’accordo con l’Arsenal, nulla da fare dunque per Napoli e Roma nella corsa al doriano Torreira ad un passo dall’Arsenal, accelerata decisiva del club londinese. Il calciatore della Sampdoria potrebbe volare in Premier League dopo le splendide stagioni in forza ai doriani. Secondo quanto rivelato da Sky, l’Arsenal avrebbe deciso di pagare 30 milioni a rate, anzichè i 25 della clausola ...

Calciomercato Sampdoria : preso il fantasista croato Majer. Torreira verso l’Arsenal [CIFRE e DETTAGLI] : Nuovo acquisto per la Sampdoria che ha ingaggiato il trequartista della Lokomotiv Zagabria, Lovro Majer. Vent’anni, il giocatore è stato prelevato per 7 milioni, più uno di bonus. Nell’ultima stagione ha realizzato 11 gol e servito 5 assist in 30 presenze. Nonostante la giovanissima età è già stato convocato nella Nazionale maggiore croata. Un investimento importante per la società blucerchiata che adesso deve definire il futuro di ...