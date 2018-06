Torna il maltempo | pioggia e temperature giù

Maltempo Piemonte : Tornano forti temporali e grandine : Torna il Maltempo in Piemonte, anche nella zona della Valle di Susa dove sono incorso le operazioni di pulizia a seguito della frana di fango e detriti che giovedì ha colpito Bussoleno (Torino). Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) prevede “rovesci e temporali sparsi sulle zone alpine e pedemontane, di intensità moderata o localmente forte, in spostamento sulle pianure centrali e settentrionali“. In serata e nella ...

Maltempo Piemonte : breve pausa temporali - da domenica sera Tornano : Una parentesi più asciutta e con temperature massime fino a 32-33 gradi in pianura: sono le previsioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) per il weekend, a partire da oggi pomeriggio. La pausa temporalesca, tuttavia, durerà al massimo 48 ore: dal tardo pomeriggio di domenica, infatti, una perturbazione dalla penisola iberica in movimento verso la Francia riporterà rovesci e temporali che proseguiranno anche per tutto ...

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia : rischio bombe d’acqua - grandine e Tornado per 48 ore - scatta l’allarme per 15 Regioni : 1/29 ...

Il maltempo Torna sull’Italia : 63% di pioggia in più a maggio - allarme per il ritorno della grandine : Il maltempo torna sull’Italia dopo il 63% di pioggia in piu’ rispetto alla media caduta a maggio che ha colpito a macchia di leopardo nelle campagne con temporali e grandine le coltivazioni e provocato ristagni idrici che hanno impedito le semine. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti di una primavera anomala che ha provocato nei campi danni vicini al mezzo miliardo di euro dall’inizio dell’anno, sulla base dei dati Isac ...

TROMBE D'ARIA - TornaDO E GRANDINATE/ Video - Italia nella morsa del maltempo : danni a Noceto : maltempo, allerta gialla nel Nord Italia. Previsioni meteo: forti temporali in arrivo fino a martedì. L'allarme riguarda Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Umbria(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 18:03:00 GMT)

Maltempo - super caldo e violenti temporali : bombe d’acqua - grandine e Tornado - sull’Italia è estate solo a metà [FOTO e VIDEO] : 1/35 ...

Allerta Meteo - fine Maggio di super caldo e forte maltempo : alto rischio di grandine e Tornado : 1/18 ...

Maltempo in arrivo - Tornano le piogge al Nord : Maltempo in arrivo, tornano le piogge al Nord Nella giornata di lunedì 28 maggio, la parte settentrionale del Paese sarà interessata da temporali e da un calo delle temperature. Allerta in Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. Nuvole anche su Centro e Sardegna. Al Sud e in Sicilia, generale bel tempo. ...

Maltempo in arrivo - Tornano le piogge al Nord - : Nella giornata di lunedì 28 maggio, la parte settentrionale del Paese sarà interessata da temporali e da un calo delle temperature. Allerta in Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Nuvole anche su ...

Previsioni Meteo - ultimo weekend di Maggio con caldo super ma è solo un’illusione d’estate. A inizio Giugno Torna il maltempo : 1/22 ...

Previsioni Mete - ultimo weekend di Maggio con caldo super ma è solo un’illusione d’estate. A inizio Giugno Torna il maltempo : 1/22 ...

Maltempo USA : dopo i Tornado - continuano le forti perturbazioni Video : Il National Weather Service,NWS ha dichiarato la scorsa settimana che, ben tre tornado, hanno colpito diverse zone di New York secondo quanto riferito, i potenti tornado con venti ad alta velocita', hanno squarciato intere zone a nord est di New York. Here are the preliminary results from the ongoing storm surveys across parts of southern Connecticut and the Lower Hudson Valley. Additional information will be added at this link as it becomes ...

Maltempo USA : dopo i Tornado - continuano le forti perturbazioni : Il National Weather Service,(NWS) ha dichiarato la scorsa settimana che, ben tre tornado, hanno colpito diverse zone di New York secondo quanto riferito, i potenti tornado con venti ad alta velocità, hanno squarciato intere zone a nord est di New York. ...Continua a leggere

Previsioni Meteo - ultimo giorno di maltempo sull’Italia poi Torna l’Anticiclone e sarà un weekend di sole e caldo estivo : 1/24 ...