Torino | cena di fine anno posticipata per rispettare il ramadan del compagno di classe

Torino - liceale musulmano rispetta il Ramadan - i compagni spostano la cena di classe : Rada Herradi , 17 anni, frequenta il liceo scientifico Albert Einstein a Barriera di Milano , uno dei quartieri più multietnici di Torino. Nato in Italia da genitori marocchini, è musulmano e il ...

Bocuse d'Or Europe 2018 : a Torino è di scena la gastronomia mondiale : Nato da un'idea dei Cuochivolanti otto anni fa, è organizzato da Collettivo Canvas con la direzione artistica di Davide Barbato e Chiara Cardea e si articola in spettacoli, cene segrete, proiezioni, ...

Juventus - colpo di scena : il Torino vuole Marchisio : Juventus, colpo DI scena- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “La Stampa”, il Torino starebbe pensando seriamente a Claudio Marchisio. Come anticipato nei giorni scorsi, il rapporto tra il “Principino” e la Juventus potrebbe esser giunto al capolinea. I tifosi granata potrebbe aprire al bianconero, il quale ha sempre manifestato massimo rispetto per la storia […] L'articolo Juventus, colpo di ...

Iniziano le riunioni del Bilderberg : quella cena top secret a Torino : Il Club Bilderberg ha iniziato i lavori. Da oggi, all' Hotel Nh Lingotto di Torino , i grandi della finanza, della comunicazione e della politica sono al lavoro nella sala conferenze del grande complesso torinese per parlare di populismi, Russia, elezioni Usa e tanti altri argomenti. Tutti, come sempre, coperti dal totale anonimato. ...

Incidente ferroviario sulla Torino – Ivrea - il testimone : “Cenavamo - poi abbiamo sentito il boato” : Stava cenando quando, intorno alle 22.40, ha sentito un boato. Paolo Artizzu, 71 anni, abita in una casa vicino alla ferrovia a Caluso (Torino), dove ieri sera un treno si è schiantato contro un tir bloccato sui binari: “Dal botto che c’è stato abbiamo capito che c’è stato qualcosa di grave”. Insieme al figlio Giovanni e al genero Edwin è andato a dare una mano: “abbiamo subito di portare i primi soccorsi e aiutare le persone che erano ...

I Retroscena di Blogo : La Rai aveva offerto La Prova del cuoco ad Antonella Clerici da Torino : Che Antonella Clerici volesse cambiare lo stile di vita era ormai chiaro da tempo. Che volesse cioè diminuire gli impegni professionali per dare più tempo alla vita privata lei stessa lo aveva dichiarato a più riprese. Rallentare i ritmi lavorativi doveva per forza significare lasciare la Prova del cuoco. La trasmissione essendo un day time quotidiano richiedeva uno sforzo certamente più grande rispetto ad un appuntamento settimanale e solo per ...

Lazio - è il sushi il segreto per la Champions : tutti a cena fuori prima di Torino : Aggiungi un posto a tavola che c'è un posto Champions da conquistare. La Lazio si ritrova a cena per compattarsi in vista del finale di stagione. Tra deliziose portate a base di sushi i ragazzi di ...

Cucine da incubo a Torino - 17 intossicati dopo la cena al ristorante : Diciassette persone si sono sentite male dopo aver cenato, lo scorso sabato, in un ristorante di Torino. Si sono presentate negli ospedali della città con i classici sintomi dell'intossicazione alimentare, anche se per nessuna è...

Retroscena Torino-Inter : Candreva frattura involontariamente la milza a uno steward : Antonio Candreva sta vivendo una stagione molto particolare all' Inter . L'ex esterno della Lazio, infatti, sta riuscendo nell'impresa, al negativo, di non aver ancora segnato una rete in questo ...