Toninelli risponde alle accuse di Saviano | Bandito è chi lucra sulla disperazione

(Di martedì 12 giugno 2018) "Su Salvini non avevo speranza, ma Lei, ministro, pensavo fosse - almeno - una brava persona". Così in un tweet Roberto, a proposito della vicenda dell'Aquarius, punta il dito contro il ministro pentastellato. "E voi, donne e uomini che avete portato M5S al governo volevate questo? Essere al ruota di scorta di un partito xenofobo?", conclude nel tweet lo scrittore.Su Salvini non avevo alcuna speranza, ma Lei, ministro, pensavo fosse - almeno - una brava persona. E voi, donne e uomini che avete portato il M5S al governo, volevate questo? Essere la ruota di scorta di un partito xenofobo? #umanitàperta#apriteiporti#Aquariuspic.twitter.com/aBLDqJMtC1 — Roberto(@roberto) 10 giugno 2018 Due giorni dopo arriva la risposta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che, sempre in un tweet, giustifica ...