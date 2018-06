Toninelli risponde a Saviano : “Bandito è chi ha lucrato sulla disperazione dei profughi” : Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli risponde a Roberto Saviano che nella sua rubrica su Fanpage.it aveva attaccato sia lui che Salvini per i loro "comportamenti da banditi". Toninelli replica: "Caro Saviano , i banditi sono coloro che hanno lucrato per anni sulla disperazione dei profughi, con la complicità di certa politica”.Continua a leggere

Cgil chiama - M5S risponde : Toninelli incontra Camusso per parlare della Carta dei diritti del Lavoro : La Cgil chiama il Parlamento, e il Movimento 5 Stelle risponde per primo. Oggi alle 15,30 la leader Susanna Camusso (accompagnata da Tania Scacchetti, che in segreteria ha la delega al Lavoro ) incontrerà il capogruppo al Senato Danilo Toninelli nella sede del gruppo a Palazzo Carpegna. Al centro della riunione ci sarà la Carta dei diritti universali del Lavoro .L'incontro fa seguito alla lettera aperta che il segretario generale

Governo. Toti : accordo M5S-centro destra possibile. Toninelli risponde : interlocutori sono Lega e Pd : Dal voto non è uscita una maggioranza e dalle consultazioni non sono emerse intese, servirà un nuovo giro la prossima settimana. Mattarella sintetizza così gli incontri con i partiti per la formazione del governo e sollecita le forze politiche a trovare convergenze. Di Maio chiude a Fi e propone un contratto con Lega o Pd. Secondo il forzista Toti è possibile trovare un programma minimo di Governo tra centrodestra e M5S. Il dem Delrio dice no ad