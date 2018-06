Toninelli | “Continueremo a salvare vite | ma altri Stati devono passarsi una mano sulla

fanpage

(Di martedì 12 giugno 2018) Il ministro delle Infrastrutture Daniloin un'intervista al "Corriere della Sera" tornadecisione della chiusura dei porti. "L’Italia ha sempre salvato leumane e non si tirerà mai indietro", dichiara, anche se occorre una "condivisione di responsabilità per una questione che non riguarda soltanto l’Italia".