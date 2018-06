: Salvini e Toninelli non meritano di essere ministri. Non basta sbattere in faccia il consenso popolare per lasciare… - gennaromigliore : Salvini e Toninelli non meritano di essere ministri. Non basta sbattere in faccia il consenso popolare per lasciare… - TgLa7 : #migranti: Toninelli, basta business immigrazione, si può cambiare . Stop a chi diceva che con immigrati si guadagna più che droga - TelevideoRai101 : Toninelli: 'Basta con business migrati' -

"E' stata una decisione presa stanotte nel vertice con premier e capitanerie. Abbiamo mandato viveri, monitorato la situazione dei passeggeri per mettere in sicurezza le donne incinta ma hanno rifiutato".Così il ministro delle Infrastrutturea Radio Capital sui migranti dell'Acquarius."Manderemo vedette e navi per portarli a Valencia" "E'una strategia molteplice". "Ildell'immigrazione non è più tale.a chi diceva che con l'immigrazione si guadagna più che con la droga" "Nessuno si permetta di dirci xenofobi"(Di martedì 12 giugno 2018)