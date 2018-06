Toninelli al termine del vertice sull' immigrazione | Non è detto che i migranti

huffingtonpost

(Di martedì 12 giugno 2018) "Non c'è scritto da nessuna parte che il "place of safety", cioè il luogo in cui devono essere sbarcati e messi in sicurezza i, debba essere un porto. Può essere anche una nave, battente bandiera straniera. Di conseguenza noi chiederemo un'assunzione di responsabilità a quei paesi di cui le navi della Ong battono bandiera". Queste le parole del ministro delle Infrastrutture Danilo, aldela Palazzo Chigi. A chi gli fa notare che questa soluzione significherebbe, nel caso della nave Aquarius che batte bandiera britannica, circumnavigare l'Oceano per arrivare in Inghilterra (contravvenendo dunque al principio del porto sicuro più vicino),fa dietrofront: "Noi chiediamo un'assunzione di responsabilità e condivisione delle spese".