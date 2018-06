: #Tim: firmato accordo. Solidarietà-uscite solo volontarie. In serata intervenuto Di Maio, ora intesa passa a lavora… - Agenzia_Ansa : #Tim: firmato accordo. Solidarietà-uscite solo volontarie. In serata intervenuto Di Maio, ora intesa passa a lavora… - zazoomblog : Tim raggiunto laccordo: solidarietà e 4.500 uscite volontarie - #raggiunto #laccordo: #solidarietà - CyberNewsH24 : #News #Tim, uscite e solidarietà volontarie -

Sindacati e Tim hanno raggiunto l'intesa sul futuro dei lavoratori:la Cigs di 12 mesi per 29.736 lavoratori è stata tramutata in contratto di, e i 4.500 esuberi strutturali previsti sono stati assorbiti da strumenti volontari di uscita con prepensionamenti. La parola passa ora ai lavoratori con il referendum. Soddisfazione da parte del neo ministro dello Sviluppo economico e del lavoro, Di Maio. "Sono felice perché oggi abbiamo raggiunto un accordo importante per la vita di migliaia di persone", ha dichiarato.(Di martedì 12 giugno 2018)