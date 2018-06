TIM si avvia ad chiusura sottotono

Wall Street avvia la setTIMana senza slancio : Wall Street inizia la settimana con poco slancio , in una giornata priva di statistiche rilevanti . Gli operatori sono in attesa della riunione del FOMC della Fed , che inizierà domani 12 giugno e ...

Piazza Affari avvia con un TIMido più. Europa al palo : Avvio poco sopra la parità per Piazza Affari , mentre i mercati di Eurolandia non fanno passi in avanti rispetto alla vigilia. Gli investitori italiani rimangono a guardare verso Palazzo Madama, in ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ulTIM'ora : Trump avvia i dazi Usa all'Euorpa - in Italia parte il Governo (2 giugno) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: via a dazi Usa verso Ue. Ha giurato il Governo Conte. Calcio, Italia ko contro la Francia in amichevole (2 giugno 2018)(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 06:50:00 GMT)

ANAS - Lunedì 28 maggio 2018 saranno avviate le attività di allesTIMento del cantiere : Al via i lavori di manutenzione al ponte sul Fiume Po a Pontelagoscuro 24-05-2018 / Giorno per giorno EMILIA ROMAGNA, ANAS: AL VIA I LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PONTI SUL PO E SUL RENO, LUNGO LE ...

TIM ha avviato la procedura di cassa integrazione per 29mila dipendenti : Concluso con un nulla di fatto il primo incontro sulla vertenza Tim tra i rappresentati del gruppo telefonico e i sindacati che chiedono soluzioni alternative alla cassa integrazione prevista per migliaia di addetti. ...

TIM - 4.500 esuberi : avviata la procedura per la cassa integrazione : Tim ha scelto la via della cigs, cassa integrazione guadagni straordinaria per gestire i circa 4.500 esuberi. L'azienda ha inviato una lettera al ministero...

TIM avvia procedura cig per 3-4 mila persone : Salvatore Ugliarolo, segretario generale Uilcom Uil: 'L'azienda ha deciso di partire unilateralmente con la richiesta di questo ammortizzatore sociale' - Tim ha inviato una lettera al ministero del ...

TIM avvia la procedura per la cassa integrazione : coinvolti circa 3-4 mila dipendenti : Tim ha comunicato ai sindacati l'imminente avvio della la cassa integrazione. Dovrebbe riguardare, secondo quanto si apprende 3-4 mila persone. 'Questa mattina l'azienda ha informato i segretari ...

Tlc - Agcom avvia procedimento sanzionatorio contro TIM e Wind Tre : Faro dell'Agcom su due compagnie telefoniche relativamente alla fatturazione su base mensile . L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni , nell'ambito dell'attività di vigilanza sul ripristino ...

I mercati asiatici avviano la setTIMana a passo lento : Teleborsa, - Partenza debole per le principali borse asiatiche che avviano l'ottava all'insegna della prudenza. L'indice Nikkei della piazza di Tokyo ha chiuso gli scambi in calo dello 0,40% a 22.074,...

Meningite - donna di 36 anni muore a Genova/ UlTIMe notizie : Regione e Asl avviano profilassi : Meningite, donna di 36 anni muore a Genova: Regione e Asl avviano profilassi per chi è entrato a contatto con lei. Le Ultime notizie: la paziente era residente a Masone(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 16:06:00 GMT)