Tim | intesa azienda-sindacati | al posto della cigs arrivano contratto di solidarietà e

UlTime notizie/ Di oggi - ulTim'ora : migranti - salta intesa Ue su regole Dublino. Salvini esulta - 5 giugno - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Salvini, tensione con la Tunisia. Per l'Italia di Mancini, pari in amichevole a Torino contro l'Olanda.

Lavoro : Intesa Sp conferma sTima - verso disoccupazione al 10 - 7% in 2018 : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – “Sebbene i rischi al ribasso sull’economia e sull’occupazione siano cresciuti di recente, confermiamo la nostra stima di un calo del tasso dei senza-Lavoro a 10,7% in media d’anno nel 2018 (dopo l’11,3% del 2017)”. A sostenerlo è Paolo Mameli, senior economist Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, commentando i dati sulla disoccupazione. “Nel nostro scenario ...

Governo ulTime notizie - Cottarelli “forse intesa politica”/ Giorgetti su accordo Lega-M5s “ci abbiamo provato” : Governo ultime notizie, diretta consultazioni Cottarelli oggi 30 maggio 2018: Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni e tutti gli scenari aperti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 14:30:00 GMT)

"Chi compra il debito italiano chiede stabilità". L'avverTimento dell'ad di Intesa Sanpaolo : "Un Paese affidabile con un'economia forte ha le stesse prospettive di Germania, Francia e Spagna". Così l'ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in un'intervista al Corriere della Sera, che invita a non sottovalutare il "problema Italia". E avverte: "Attenzione a non perdere la fiducia di chi sottoscrive il debito italiano". Spiega Messina:"Dei 2.300 miliardi del nostro debito pubblico 580 miliardi sono in mano a investitori ...

Intesa San Paolo e Tim offrono Young Senza Limiti Special Edition a 10 euro al mese : TIM e Intesa SanPaolo lanciano l'iniziativa combinta "Essere giovani ha i suoi vantaggi" riservata esclusivamente agli Under 30. L'articolo Intesa San Paolo e TIM offrono Young Senza Limiti Special Edition a 10 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Governo M5s-Lega - ulTimo giorno di lavoro sul contratto. Salvini : “Intesa sulla Fornero. Ministro Lega garante confini” : La giornata si annuncia quella della chiusura del contratto di Governo tra M5s e Lega. Lo dicono i Cinquestelle, lo dice anche la Lega. “Ovviamente dobbiamo sistemare le questioni dirimenti, ma ci stiamo lavorando” spiega Luigi Di Maio. Con i grillini “si ragiona positivamente” conferma Matteo Salvini: “Abbiamo fatto bei passi avanti”. Il segretario della Lega assicura che è stato trovato un punto di incontro ...

Firmata intesa tra il DiparTimento della Protezione Civile e l’Arma dei Carabinieri : È stato sottoscritto oggi a Roma un protocollo d’intesa, di durata triennale, tra il Dipartimento della Protezione Civile e l’Arma dei Carabinieri. L’intesa – Firmata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e dal Comandante Generale dell’Arma, Giovanni Nistri – prevede lo sviluppo di un programma di attività comuni volto a conseguire la massima efficienza ed efficacia operativa nell’ambito dei contesti ...

Di Maio lascia il Pirellone : «OtTimo clima - si scrive la storia. Intesa prima possibile» : Il portavoce Rocco Casalino: «Il programma è all’incirca sui venti punti, 15 li abbiamo affrontati, adesso vanno un po’ rivisti. Speriamo di finire nel pomeriggio»

GOVERNO - ULTimE NOTIZIE LEGA-M5S/ Live - Di Maio - Salvini e il futuro Premier : "Senza intesa si torna al voto' : Trattative di GOVERNO M5s-Lega: ULTIME NOTIZIE, domani terzo vertice a Milano tra Di Maio e Salvini. Incontro con Meloni, mentre Berlusconi..

GOVERNO - ULTimE NOTIZIE LEGA-M5S/ Live - Di Maio - Salvini e il futuro Premier : “Senza intesa si torna al voto" : Trattative di GOVERNO M5s-Lega: ULTIME NOTIZIE, domani terzo vertice a Milano tra Di Maio e Salvini. Leader grillino incontra Meloni: "contratto solo con Carroccio". E Berlusconi intanto..(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 11:02:00 GMT)

GOVERNO - ULTimE NOTIZIE LEGA-M5S/ Live - Di Maio-Salvini : intesa sul "Premier terzo" ancora lontana : Trattative di GOVERNO M5s-Lega: ULTIME NOTIZIE, domani terzo vertice a Milano tra Di Maio e Salvini. Leader grillino incontra Meloni: "contratto solo con Carroccio". E Berlusconi intanto..(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 23:53:00 GMT)

UlTime notizie governo - M5S e Lega verso l’intesa. E il premier? : Ore febbrili per la formazione del governo Lega-M5s che ha preso il via dopo il “passo di lato” di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia in una nota ha spiegato le ragioni che hanno spinto la componente a fare in modo – con l’astensione – che l’alleato Salvini tenti di dare al Paese un governo al quale “non potremo certamente dare la fiducia” ma che sarà valutato “senza pregiudizi sui ...

Governo : si tratta ancora. M5S-Lega - 24 ore per l'intesa. A Berlusconi l'ulTima parola : Ore concitate in vista delle prossime scelte del capo dello Stato sul Governo con Lega ed M5s che continuano il dialogo e chiedono al Colle 24 ore per provare a trovare un'intesa . A ora di pranzo ...

Lega-M5S - ulTimi tentativi per un'intesa. Pressing di Salvini sul Quirinale : Gli ultimi articoli di Dal Mondo Ritrovati mamma e bimba in mare al largo di Terracina Governo ed euro, duello Grillo-Renzi. E Franceschini attacca l'ex premier Israele - Il premier Netanyahu: «L'...