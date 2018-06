Tim | firmato accordo | no esuberi | sì a contratti di solidarietà

Tim - firmato l'accordo : niente esuberi ma contratti di solidarietà : Azienda e sindacati hanno raggiunto l'intesa nella notte al Ministero del Lavoro alla presenza del vicepremier Di Maio: 'Ora dovrà essere ratificata dai dipendenti con un referendum' - E' stata ...

Buffon : “da bimbo avrei firmato per giocare ulTima in Champions al Bernabeu” : “Domani ultima in Champions? E’ una possibilità ma non è una cosa che mi deprime o mi suscita pensieri negativi”. Così il portiere della Juventus Gigi Buffon sulla possibilità che domani contro il Real Madrid al ‘Bernabeu’ giochi la sua ultima partita in Champions League. I bianconeri devono recuperare tre gol ai ‘blancos’ nei quarti di finale. “Se dovesse essere così da bimbo avrei firmato per ...

